Khloe Kardashian ispunila želje curice koja je umrla od raka...

Reality zvijezda Khloe Kardashian (34) posjetila je Hailey Cordovu, djevojčicu koja je bolovala od raka, te joj time ispunila želje. Hailey je bila veliki fan Kardashianke, te ju je smatrala uzorom.

Khloe, kada je za to saznala, otišla joj je u posjet. Sve je snimila u sklopu emisije 'Keeping Up with the Kardashians'. Pokucala je na vrata, zatim ušla i donijela djevojčici 'brdo' slatkiša, a potom ju i zagrlila. Rekla joj je da je prelijepa, na što je Hailey puna samopouzdanja odgovorila da ona to zna i time nasmijala reality zvijezdu.

Foto: Screenshot/youtube

Ovaj posjet je puno značio, kako za Hailey, tako i za Kardashianku. Ostvarila je snove mlade djevojčice. U tom trenutku, Khloe je bila trudna, pa se, kao i Haileyjini roditelji, raznježila. U jednom trenutku je uzela mobitel i htjela se fotografirati s djevojčicom kako bi ovo iskustvo podijelila sa svijetom.

- O moj Bože. Bit ću na njezinom 'Snapchatu' - sretno je reagirala Hailey, nakon čega su birale 'filter' koji ih čini najljepšima.

Foto: Screenshot/youtube

Iako je imala samo deset godina, znala je što želi biti kad odraste - Khloeina stilistica. Pričala joj je kako voli spajati 'modne kombinacije'. Nekoliko mjeseci nakon što ju je Kardashianka posjetila, Hailey je, 8. siječnja ove godine, izgubila bitku s rakom.