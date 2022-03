Khloe Kardashian: Povrijedilo me jako kada su me u mladosti stalno uspoređivali sa sestrama

Najmlađa Kardashianka, Khloe (37) tijekom odrastanja nije imala nikakve sumnje u svoj izgled, sve do emitiranja prve epizode 'Keeping Up with the Kardashians' na E! mreži 2007. godine kada su počeli mnogi zlobni komentari na račun mlade zvijezde, a reality zvijezda sada je otkrila kroz što je prolazila.

Naime, Khloe je rođena sa zelenim očima, plavom kovrčavom kosom i svjetlijom puti od svojih sestara. Visoka je 175 centimetara što je skoro 20 centimetara više od svojih starijih sestara Kourtney (42) i Kim (41).

- Kada sam bila mlađa, uvijek su me uspoređivala sa mojim sestrama. Govorili su mi da im ne mogu biti u srodstvu jer izgledamo drugačije - rekla je za Variety.

Priznala je i kako se uvijek naglašavalo da su one puno ljepše.

- To me jako povrijedilo. Uvijek su uspoređivali naša tijela i lica, posebno u svijetu mode i ljepote - priznala je Khloe.

Sama obitelj počela je primjećivati kako Khloe puno više kritiziraju od ostalih. Ranije su postojala i razna neutemeljena nagađanja kako Khloe nema istog oca kao njezine sestre.

- Bilo je jako teško to slušati. Nitko od obitelji ne razumije zašto su se ljudi tako ponašali prema meni - bila je iskrena o svojim osjećajima.