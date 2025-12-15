Obavijesti

FANOVI ODUŠEVLJENI

Khloé Kardashian se upustila u javni flert na Instagramu! Profesor joj odmah odgovario

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Instagram

Khloé Kardashian (41) bacila se u javni flert na Instagramu i komentirala profesora, a fanovi su oduševljeni - njezin hrabar potez mogao bi biti početak nove romanse

Khloé Kardashian (41) pokazala je svoj šarm i bacila se u javni flert na Instagramu, a fanovi su oduševljeni. Nakon prekida s Tristanom Thompsonom 2021. godine, s kojim ima dvoje djece - True (7) i Tatum (3) - Khloé se dugo držala podalje od javnih veza. Nedavno je priznala da je već četiri godine u celibatu, a njezine otvorene izjave nasmijale su mnoge.

Foto: Instagram

Prošlog tjedna njezinu pažnju privukao je profesor Jacob Myers-Norys. Na svom profilu objavio je video u kojem se predstavlja: živi u Kaliforniji, ima talijanske korijene, diplome prvostupnika i magisterija, stalan posao profesora, bivši je sveučilišni sportaš i voli kuhati. U opisu videa dodao je: 'Negdje vani je žena koja će me pitati kako mi je prošao školski dan.'

Khloé je odlučila biti ta žena. 

- Kako ti je prošao dan?? -  napisala je u komentar.

Njena poruka brzo je prikupila više od 60.000 lajkova, a fanovi su se raspisali: 'Samo naprijed, Koko!', 'Trebat će nam novosti o ovoj ljubavnoj vezi!' i 'Volimo našu samouvjerenu kraljicu.'

Foto: Instagram

Hrabri potez se isplatio - profesor joj je odgovorio: '@khloekardashian moj je sada sjajan. Kako je tebi prošao?' i dodao: 'provjeri svoje poruke' uz emoji očiju.

Foto: Instagram

No, tu nije stao. Snimio je i video u kojem je pozvao Khloé na spoj.

- Ovu subotu imam blagdansku zabavu za osoblje, i apsolutno bih volio da dođeš kao moja pratnja. Ako to ne možeš, možda me Kris može dodati na tvoju blagdansku zabavu… - izjavio je.

Čini se da nova romansa polako, ali sigurno cvjeta, a fanovi s nestrpljenjem čekaju sljedeći potez Khloé Kardashian.

