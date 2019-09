Khloe 'nadoknadila' maturalnu zabavu: Svoju je propustila...

Maturalna večer svakome je jedan od bitnijih dana. Neki od fanova poznatih pjevača, glumaca, sportaša i realty zvijezda odvažili su ih pitati žele li biti njihova pratnja.

Tako se upravo reality zvijezda Khloe Kardashian (35) odazvala na poziv njenog obožavatelja da mu bude partnerica.

- Moja prva maturalna zabava i otišla sam s najboljim partnerom na svijetu - napisala je tada Khloe na društvenoj mreži. Naime, mnogi ne znaju kako je reality zvijezda kao srednjoškolka propustila svoju maturalnu zubavu.

Khloe nije jedina koja je svoju maturalnu zabavu propustila, već se u istoj situaciji našla i njezina sestra Kylie Jenner. Međutim, i ona je dobila priliku 'nadoknaditi' propušteno. Tako je najmlađa miljarderka na svijetu prije dvije godine uskočila na mjesto partnerice maturanta Alberta Ochose nakon što je njegova prvotna pratnja odustala.

Prva maturalna zabava, na kojoj je bila pratnja, bila je i pjevačici Rihanni (31). 2007. MTV je prikazivao emisiju 'Once Upon a Prom' u kojoj je Rihanna birala s kojim će srednjoškolcem bez pratnje otići na maturalnu zabavu. Nakon Rihanne, u istoj se emisiji okušala i pjevačica Taylor Swift (29), budući da je svoju maturalnu propustila zbog turneje. Od 50 srednjoškolaca koji nisu imali partnerice izabrala je Whita Wrighta. Uz to, na maturalnu zabavu je povela tadašnju najbolju prijateljicu Abigail koja je bila partnerica Whitovom najboljem prijatelju.

Takđer, glumica Demi Lovato (27) pojavila se kao pratnja na maturalnoj zabavi i to prijatelju iz vrtića. Poseban poziv da bude pratnja dobio je američki glumac Justin Timberlake (38), kojeg je njegova obožavateljica zamolila da joj bude pratnja preko YouTube videa.