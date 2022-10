Khloe optužili da je fotošopirala fotku iz Pariza, a ona se onda pogubila u vlastitom demantiju

Foto: Instagram

Zvijezda reality serije 'Keeping Up With Kardashians' prvo je prebacila krivnju na svoj tim za ljepotu, a odmah zatim poručila da zapravo to nije bilo ono što je htjela reći

Nikada nisam objavila tu fotografiju. Možda je moj tim za ljepotu, ali ja nisam. Isto tako, mislim... Savijene linije na leđima, molim vas, napisala je na Twitteru Khloe Kardashian (38) i demantirala da je s pratiteljima podijelila loše fotošopiranu fotografiju. POGLEDAJTE VIDEO: Zvijezda reality serije 'Keeping Up With Kardashians' prvo je prebacila krivnju na svoj tim za ljepotu, a odmah zatim poručila da zapravo to nije bilo ono što je htjela reći. - Čekajte, nisam rekla ni da je moj tim za ljepotu napravio to. Jednostavno sam rekla da ja nisam objavila tu fotografiju. Gdje je potvrda da sam to napravila, ljudi su tako čudni - dodala je. Korisnici Instagrama prozvali su Khloe da laže u demantijima koje je objavila na Twitteru. Foto: Instagram - Khloe. Fotografija je na tvom profilu. Ova razina laganja i rasvjetljavanja je suluda. Nadam se da si dobro jer ovo nije normalno - poručili su joj. Uz to, korisnici su zaključili da se reality zvijezda boji neuređenih fotografija i da je prijetila kako će tužiti svakoga tko objavi njezinu neuređenu fotografiju. Kao što je to, navodno, njezin tim već napravio nekim vlasnicima Instagram profila koji objavljuju fotografije poznatih, piše Daily Mail. Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL Khloe ili netko iz njezinog tima, kako tvrdi, ovih dana objavili su fotografiju iz Pariza na kojoj pozira na zlatnoj tolici u crnom kombinezonu. S obzirom na to da službeni profil Khloe prati 274 milijuna pratitelja, mnogi su nedugo nakon što je objavljena fotografija shvatili da se radi o lošem Photoshopu jer ruka i struk zvijezde nisu izgledali kao inače. Reality zvijezda sve optužbe je demantirala, a čak se i oglasila ispod nekih objava pratitelja na društvenim mrežama. - Zašto netko uvijek izmišlja priče? Kako god, ja samo želim kroasan - napisala je Khloe ispod fotografije na profilu pratitelja i osvrnula se na to da samo želi uživati ondje gdje je, u Parizu, s kroasanima. Foto: Instagram/Khloe Kardashian Podsjetimo, Khloe Kardashian se tijekom karijere susrela s nizom loše uređenih fotografija. Najgorom smatraju onu gdje je potpuno sređena u majici s tankim naramenicama i ogrlicom leptira. Mnoge je objavivši tu fotografiju podsjetila na Chrishell Stause iz hit serije 'Selling Sunset 2020.'. Uz nju, bila je i ona s bikinijem leopard uzorka koja je procurila 2021. godine. Tada nije bilo riječ o lošem fotošopiranju, već fotki koja je objavljena bez ikakvog uređivanja. Iako ju je Khloe ubrzo izbrisala, mnogi korisinicii su je zadržali. Foto: Instagram/Ioan Gruffudd Najčitaniji članci