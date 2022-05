Kićina 'crna žena' odgovorila je Iliću: 'Vidimo se u Strasbourgu'

Mnogo smo se voljeli. Zato vjerujem da on zapravo voli Devina, ali ne želi to priznati! Žao mi je što je odlučio ići po sudovima umjesto da prihvati svoje dijete, ispričala je Mirjana Antonović za Miroslava Ilića (71), piše Informer. Naime, Mirjana je prije par dana objavila kako je dobila spor koji godinama vodi sa srpskim pjevačem oko očinstva nad njenim sinom Devinom.

Ilić je na sve to rekao kako presudu još nije vidio.

- Nisam još vidio presudu, ne znam otkud drugoj strani saznanja o tome. Ako se to što su oni izjavili ispostavi kao točno, naravno da ću se žaliti. Odmah ću podnijeti žalbu! Što bi rekao Matija Bećković: "Ćeraćemo se još!" Idem do žalbenog suda ako treba, ma i do Strasbourga.

Ilić nije dugo trebao čekati na Mirjanin odgovor.

- Sud je utvrdio da su Miroslav i Devin otac i sin. Ako se Iliću to ne sviđa, može slobodno ići na žalbeni ili međunarodni sud... Zna on dobro što je istina! Mi ćemo tražiti pravdu dok je ne dobijemo. Ako treba, tužit ćemo ga i Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu - poručila je Mirjana. Kićina 'crna žena' uspjela je dokazati na sudu očinstvo nakon 14 godina.

- Ne osjećam nikakvu razliku nakon završetka suđenja. Siguran sam da ovo nije kraj. Gadi mi se ovaj proces. Miroslavu očito odgovara ova vrsta publiciteta. Da nije tako, ova farsa bi odavno završila. Ovo mi je neshvatljivo - izjavio je Devin ranije za Kurir.rs.

Dodao je kako je istina jedna te da se od nje ne može pobjeći.

- Meni u životu nije potreban otac i zahvalan sam što sam imao hrabru i požrtvovnu majku sa živcima od čelika - izjavio je te nadodao kako ga najviše pogađa što njegov otac nije onakav kakvim ga je zamišljao. Pjevača je, kaže, vidio samo jednom i to dok je bio još dijete.

