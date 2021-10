Nisam ja tužila Miroslava Ilića. Da sam mislila da se može doći do pravde, napravila bih to kad je Devin bio mali. Odvjetnici su me savjetovali da ni ne pokušavam jer je njegov zet na vlasti, kaže nam Mirjana Antonović. Posljednjih 14 traje sudska bitka s pjevačem koji ne želi na DNK test radi utvrđivanja očinstva.

- Devin je imao 19 godina, kad je u Kuriru pročitao da je njegov otac u stvari Miroslav. Njih dvojica su razgovarali više puta i dogovorili se da se nađu u Beogradu. Devin je kupio kartu, ali nastao je veliki preokret s Miroslavom, koji je odustao od sastanka. Dao je Devinu dvije opcije. Ili da preda sve na sud ili da čeka da se gospodin udostoji doći u Ameriku. Devin ga je pitao kad misli doći, a on je odgovorio da ne zna, za jednu ili pet godina. Poslije toga Miroslav ga više nije smio ni nazvati - govori nam Mirjana.

Devina je, priča, na kraju Ilićevo ponašanje isprovociralo pa ga je odlučio tužiti.

- Srbija nema zakon za obavezni DNK pa se tužba vuče godinama. Ovo je treći sudac, svaki put se počinje ispočetka. Zbog kompleksnosti događaja sve sam napisala u knjizi 'Ovo malo istine', no izgleda da ću morati pisati još jednu knjigu - zaključila je.