Obitelj shrvana: 'Kićo naš dragi, svestranijeg glazbenika ovdje od tebe nema niti će ikada biti'

Nakon Presleyeve izvedbe pjesme 'My Way' od svog prijatelja iz djetinjstva oprostio se voditelj Branko Uvodić koji se prisjetio zajedničkog djetinjstva i odrastanja u Kićinom rodnom Osijeku

<p>Prijatelji i kolege<strong> Krunoslava Kiće Slabinca </strong>formirali su dugački red ispred zagrebačkog Krematorija odmah iza 12 sati kako bi izrazili sućut njegovoj obitelji. Ispred odra stajali su njegov šešir i gitara.</p><p>Malo tko je od dvjestotinjak ljudi, koliko ih se okupilo u Velikoj dvorani Krematorija, mogao suspregnuti suze kad su tamburaši tihom svirkom dočekali Kićin lijes. Odsvirali su i njegov prvi veliki hit 'Plavuša'.</p><p>Nakon što su se govorom od Kiće oprostile kolege iz Hrvatskog društva skladatelja, tamburaši su odsvirali i pjesmu 'Otiš'o je s mirisima jutra' koju je napisao <strong>Željko Krznarić</strong>, a Kićo uglazbio.</p><p>Posvetio ju je svom pokojnom ocu, a sad su ga tom pjesmom ispratili njegovi sinovi <strong>Ivan</strong> i <strong>Pavao </strong>s obiteljima. Nakon toga govor je održao zagrebački gradonačelnik <strong>Milan Bandić</strong> (64).</p><p>- Dragi prijatelju Kićo, rodio si se u gradu na Dravi, a najveći dio života proveo si u gradu na Savi koji te prigrlio i zavolio kao svog rođenog sina. O tvojoj karijeri je mnogo toga rečeno, no na ovim prostorima svestranijeg glazbenika nije bilo niti će biti - poručio je Bandić.</p><p>Nakon<strong> Presleyeve</strong> izvedbe pjesme 'My Way' od svog prijatelja iz djetinjstva oprostio se voditelj <strong>Branko Uvodić</strong> (66) koji se prisjetio zajedničkog djetinjstva i odrastanja u Kićinom rodnom Osijeku.</p><p>Misu su predvodili svećenici iz remetske župe u Zagrebu, gdje je stanovao Kićo. Tamo je, nakon nastupa i brojnih putovanja, pjevač tražio i pronalazio duhovni mir.</p><p>- Samostan Majke božje remetske Kićo je doživljavao kao svoj drugi dom - rekao je svećenik.</p><p>Krunoslav Kićo Slabinac preminuo je u 77. godini u petak ujutro nakon duge i teške bolesti.</p>