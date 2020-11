S obzirom da je i\u0161ao u srednju u Split, a on je iz Solina, za njega su samim time govorili da je seljak.

<p>Naš najbolji kickboksač<strong> Antonio Plazibat</strong> (27) za <a href="https://www.rtl.hr/tabloid/zvijezde/domace-zvijezde/3930484/nas-najbolji-kickboksac-antonio-plazibat-prvi-put-za-medije-progovorio-o-atraktivnoj-zarucnici-sinu-i-najgorim-tracevima/" target="_blank">RTL-ov Exkluziv</a> je progovorio o atraktivnoj zaručnici, sinu i najgorim tračevima koje je čuo o sebi. Prije više od godinu dana preselio se u Amsterdam, ondje trenira za Glory 76, najjaču kickboks priredbu koja će se održati 19. prosinca.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Antonio u '24 pitanja'</strong></p><p>Ljubav prema tom sportu počela je s 15 godina, kad je upisao Srednju pomorsku školu u Splitu.</p><p>- Kad sam ja to probao prvi put, rekao sam ja ću biti svjetski prvak, ljudi su rekli luđak. Zatvorio sam se u dvoranu i nisam izlazio iz nje i eto, došao sam do toga da sad govore nisi bio lud - rekao je Antonio. </p><p>S obzirom da je išao u srednju u Split, a on je iz Solina, za njega su samim time govorili da je seljak.</p><p>- Ljudi misle da tu nema zgrada, da je to selo, da si Bogu iza nogu, uvijek te malo zaje*avaju. I ako se ne znaš obraniti, to će se samo nastaviti - kaže. Naporno je radio i postao zvijezda, a pokrenuo je i YouTube kanal.</p><p>- Vrijednost svakog borca na svijetu je koliko karata prodaješ. Ako tebe ljudi ne prate, ne gledaju, danas ako te ne slijede, ako ti nisu pretplatnici na YouTubeu… Znači, najpopularniji borci na svijetu nisu najbolji borci na svijetu - zaključuje. </p><p>Antonio je s 23 godine postao otac i sa sinom je jako povezan.</p><p>- Jednostavno to je drugačija ljubav nego za druge stvari. Sad kad on nije sa mnom u Amsterdamu, sad kad se vratim u Split i kad ga ja vidim, kad dođeš, kad on kaže 'tata', to je… Trči tebi u zagrljaj - govori. Najveća potpora su mu obitelj i atraktivna zaručnica <strong>Martina</strong> <strong>Dulčić</strong> s kojom je u vezi dvije godine.</p><p>- Zaručen sam, gotovo je, a to smo skupa tetovirali inicijale, ona moje, ja njezine. Potpora mi je, ona isto putuje sa mnom u Amsterdam i nazad. Spasi me gore, ja ne znam ništa skuhati, a i opusti mi mozak - govori Antonio Plazibat.</p><p>O sebi često čuje loše stvari, a zadnje što je čuo bilo je da on u Amsterdamu uopće ne trenira već prevozi drogu iz Nizozemske do Splita. </p>