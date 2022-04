Kidd Creole osuđen za ubojstvo: Beskućnika je dva puta probio nožem, a zatim je pobjegao

Nathaniel Glover, najpoznatiji kao jedan od osnivača pionirske rap grupe Grandmaster Flash and the Furious Five, osuđen je u srijedu za ubojstvo prvog stupnja.

Glover, koji je nastupao pod imenom Kidd Creole, proglašen je krivim jer je prije više od četiri godine, u kolovozu 2017., izbo beskućnika Johna Jollyja tijekom svađe na ulici, prenosi The New York Times. Sukob je započeo kada je Glover prošao pored Jollyja na ulici i njih dvojica su razmijenili nekoliko riječi. Glover se okrenuo, prišao Jollyju i dvaput ga ubo nožem u torzo, rekli su tužitelji.

Nakon što je grupa turista pronašla Jollyja na tlu, on je prebačen u bolnicu, gdje je preminuo od posljedica uboda nožem. Glover je odjurio nekoliko ulica dalje do mjesta gdje je u to vrijeme radio, presvukao se i očistio nož u sudoperu, rekli su tužitelji. Otprilike 15 minuta kasnije, Glover je napustio svoje radno mjesto, ušao u podzemnu željeznicu i bacio nož u kanalizaciju u blizini stanice podzemne željeznice u Bronxu, gdje ga je kasnije pronašla policija. Sutradan je uhićen.

U vrijeme uhićenja vlasti su rekle da je smrtonosni susret, koji je snimljen sigurnosnom kamerom, započeo jer je Glover vjerovao da Jolly čini seksualni napad kada je rekao: 'Što ima?' dok je Glover prolazio pokraj njega. Glover, rekli su tužitelji, je vjerovao da komentar ukazuje na to da Jolly misli da je on homoseksualac.

Glover je jedan od osnivača pionirske rap grupe Grandmaster Flash and the Furious Five koja je 2007. uvrštena u Rock & Roll Hall of Fame kao prva rap grupa koja je postigla to priznanje. Njihova pjesma iz 1982. 'The Message' jedna je od prvih u žanru koja se bavila društvenim pitanjima, opisujući probleme siromaštva i života u getu. Dugo se smatrala jednom od najboljih hip-hop skladbi i imala je veliki utjecaj na generacije umjetnika koje su slijedile.

Glover bi trebao biti osuđen 4. svibnja. Prijeti mu maksimalna kazna od 25 godina zatvora.

