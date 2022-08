Kikboksač Plazibat o zaručnici Martini: 'Svaka fotografija koju objavi ima moje odobrenje'

Najbolji hrvatski kikboksač, Antonio Plazibat (28) i njegova zaručnica, Splićanka Martina Dulčić (22), unuka uspješnog plivača Veljka Rogošića, progovorili su o svojem odnosu u intervjuu za Story.

POGLEDAJTE VIDEO:

Antonio kaže kako mu podrška zaručnice puno znači i to prije, tijekom i poslije meča. Zbog napornih treninga ne može puno 'lutati' i drago mu je što i ona to razumije.

- Neki smatraju da je život sportaša iznimno dosadan, ali Martina je puna razumijevanja - ispričao je.

Splitski kikboksač i Martina već su četiri godine zajedno, a zaručili su se prije dvije godine.

- Sreli smo se na splitskom aerodromu i tada je sve počelo. Obostrano smo si privukli pažnju, ali smo bili previše ponosni da se upoznamo taj trenutak. Sudbina nas je spojila nakon mjesec dana kad smo se ponovno sreli - otkrila je Martina koja je također predana treninzima i zdravom načinu života.

- Nisam ljubomoran i smatram da nema razloga za to. Naravno, osim ako ona daje povod za ljubomoru. Većinom smo stalno zajedno, a ako nismo, onda smo s obitelji - objasnio je Antonio.

- Ona nije osoba koja, primjerice, izlazi svaki vikend jer da jest, ne bih bio s njom. Većinom izlazimo zajedno. S obzirom na to da Martina objavljuje fotografije na Instagramu, svaka ima moje odobrenje da može biti objavljena - priznaje Plazibat.

Obitelj i zaručnica su Antonijeva najveća potpora. Inače, Plazibat je s 23 godine postao otac i sa sinom je jako povezan.

- Jednostavno to je drugačija ljubav nego za druge stvari. Sad kad on nije sa mnom u Amsterdamu, sad kad se vratim u Split i kad ga ja vidim, kad dođeš, kad on kaže 'tata', to je… Trči tebi u zagrljaj - izjavio je ranije.

Najčitaniji članci