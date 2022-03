Kiki Rahimovski u suzama: Tata je na mene uvijek bio ponosan

U zagrebačkoj Areni članovi grupe Parni valjak u subotu su, s mnogim glazbenim prijateljima, upriličili koncert u spomen na svog preminulog frontmena, Akija Rahimovskog. Koncert je započeo oko 21.30 sati, a mnoštvo obožavatelja došlo je odati počast omiljenom pjevaču i poslušati najveće hitove popularnog benda, uz neke nove vokale. Već s prvim taktovima Arenom je zagrmio gromoglasan pljesak publike. Prvi je na pozornicu stigao Hus, a zatim Kristijan Rahimovski, Pero Galić, Massimo, Filip Rudan, Nina Badrić, Gibonni i mnogi drugi...

- Kažu da ljudi žive dok žive sjećanja na njega. Mislim da će Aki živjeti vječno. Nek' mi ljudi oproste još jedna pjesma sjećanja - rekao je Hus i zapjevao pjesmu 'Moje zastave' te rasplakao veći dio publike. Suza nije nedostajalo ni kad se na pozornici pojavio Akijev sin Kiki i zapjevao 'Gledam je dok spava'. Koncert je trajao do nešto i iza ponoći, a svi glazbenici su se na kraju našli zajedno na pozornici, zapjevali 'Sve još miriše na nju' i naklonili se Akijevoj fotografiji na ekranu i njegovom duhu koji će još dugo živjeti na ovim prostorima. Bila je to posebna noć u Areni Zagreb, puna emocija i lijepih sjećanja na neprežaljenog Akija Rahimovskog.

- Aki mi nije mi davao nikakve savjete, mi smo uvijek pričali i slušali zajedno glazbu. Rekao bi mi ''sine, budi svoj i daj se najbolje što znaš. Svatko od nas ima glazbu u sebi. Moraš naći put do nje''. Tata je to davno prepoznao u meni i jedino što je on htio je da budem dosljedan i radim to najbolje što znam. Na to je bio jako ponosan - rekao nam je emotivni Kiki u Areni. Glazba je i dalje njegov put.

- Čeka me snimanje i završetak studijskog albuma. Onda slijede koncerti. Kad smo napravili album ''Stopala'' sve je stalo. U planu je novi singl pa festival Beogradsko proljeće i onda se vraćam u Zagreb. Idem dan po dan. Sve je ovo prerano. Sve emocije mi se moraju slegnuti da bih nastavio - rekao nam je. Jedan od onih koji ni trenutka nisu dvojili hoće li biti dio ove večeri je i Massimo Savić.

- Kao obožavatelj, želim da Parni Valjak traje. Volim doći na njihove koncerte i dobro se zabaviti. Zašto da stanu s nastupima? Svi možemo učiti od njih. Svi mi koji se bavimo ovim poslom, kada se malo približimo Valjku tad znamo da smo na dobrom putu. Oni su ti koji su postavljali ljestvice sve ove godine - rekao nam je Massimo. Bila je to večer pomiješanih emocija, sreće i tuge.

- Čudan je osjećaj. Za ovako emotivan koncert nismo se moglo dovoljno pripremiti. Svatko od nas mora nadvladati samog sebe. Trebamo biti sretni i ponosni što smo s Akijem dijelili toliko toga kroz sve ove godine - zaključio je klavijaturist benda Berislav Blažević Bero, koji nije htio govoriti o tome hoće li Valjak nastaviti s Kikijem Rahimovskim kao pjevačem.

