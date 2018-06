Kim: Baš ja, koja sam uvijek gola, dobijem nagradu za modu!

Kim Kardashian (37) sinoć je u Brooklynu dobila CFDA nagradu za 'modnu influencericu godine', kao prva osoba u povijesti.

Riječ je o nagradi koja je doslovno izmišljena samo zbog popularne starlete i reality zvijezde. Inače, Vijeće američkih modnih dizajnera (CFDA) svake godine organizira svečanu dodjelu za najutjecajnije osobe u svijetu mode. No, ove je godine zbog Kim Vijeće uvelo i posebnu kategoriju koja do sada nije postojala.

Foto: Twitter

Na dodijeli se, kao i svake godine, okupio sam vrh modnog svijeta, pa su na tradicionalnu dodjelu modnih nagrada došle i Naomi Campbell, Carolina Herrera, sestre Hadid, Karlie Kloss i mnoge druge manekenke visoke mode i modni dizajneri.

- Šokirana sam zbog modne nagrade jer sam većinu vremena; gola - rekla je starleta dok je primala CFDA nagradu i izazvala smijeh u publici.

Za novu nagradu kao i činjenicu da uvedena zbog 'kraljice selfija i samopromocije', kako su Kim prozvali fanovi, predsjednik i generalni direktor CFDA Steven Kolb je rekao:

Foto: Twitter

- Ako razmišljamo o utjecajima koji su promijenili ovu industriju, moramo priznati kako je Kim netko tko je doista promijenio način predstavljanja modnih marki. Prijateljica je s mnogim dizajnerima te ima globalni utjecaj na modu.

Zbog Kardashianke je sinoćnji događaj navodno imao do sada još neviđeno osiguranje i pokrivenost događaja, što Odboru, naravno, nije smetalo:

Foto: schreenshot 433 Instagram

- Povezivanje s nekim tko ima toliki utjecaj privlači veliku pozornost, što će donijeti veliku vrijednost i izloženost onome što radimo - zaključio je Kolb, a modni dizajner Tommy Hilfiger, koji je Vijeću i predložio Kim i novu kategoriju, je rekao:

- Ona je potpuno promijenila način na koji se brendovi predstavljaju. Vrijeme je da joj za to damo i službeno priznanje.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Kim je u svom govoru pri preuzimanju 'izmišljene nagrade' okupljenima prepričala događaj iz mlađih dana, i time naglasila koliko je uspjela u životu:

VIDI OVO: Bizarni seksualni običaji diljem svijeta

- Kad me menadžer jednom pitao što želim u životu, ko' iz topa sam odgovorila: Izaći na naslovnici modnog časopisa! On mi je na to poručio da malo 'spustim očekivanja. Zato sam, kad sam izašla na naslovnici Voguea, 's posebnim guštom' prvo njemu poslala primjerak. Potpisan - ispričala je influencerica i 'gola modna ikona'.