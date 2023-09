Kim Cattrall otkrila zašto se vratila ulozi Samanthe: 'Mama me nagovorila, ona je moj idol'

Glumica Kim Cattrall (67) se na oduševljenje mnogih vratila u ulogu Samanthe u drugoj sezoni serije 'I tek tako...'. Iako se pojavila samo na kratko, o njoj se priča već danima.

Kim je prvo odbila ponudu HBO-a, a najveći je razlog bio njen odnos sa Sarah Jessicom Parker. Kada su zajedno snimale film 'Seks i grad', Kim je postavila uvjete koji su bili drugačiji od onih koje su imale njene kolegice pa su se već tad pojavile tenzije između njih. Od tada Kim i Sarah nisu u dobrim odnosima, ali nova sezona serije ipak nije mogla proći bez prijateljstva Carrie i Samanthe pa makar i na nekoliko sekundi.

Foto: Suzan/PRESS ASSOCIATION

Sada je Kim otkrila zašto je ipak prihvatila ulogu u drugoj sezoni te tko joj je u tome bio najveća podrška. Riječ je o njenoj mami Gladys Shane Baugh, koja ju je potaknula da se vrati i obraduje milijune obožavatelja.

- Moj idol je uvijek bio moja majka. Za mene, ženu u 60-ima, mislim da je najveći izazov nastaviti biti relevantan, nastaviti raditi, imati nešto za reći. Premda se moja mama nikada nije mogla povezati s poslom koji bi ju je usrećio, dugo je bila depresivna i sama, nikada nije izgubila duh. To je nešto što mi je prenijela. Zahvalna sam joj što me naučila da se branim i što ne dopušta drugima da kontroliraju moj narativ. To je vrlo važna lekcija za mlade žene - rekla je Kim.