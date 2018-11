Kim je u rađaonici signalizirala Khloe da se 'riješi' Tristana...

Američki mediji u veljači su šokirali javnost viješću da je košarkaš Tristan Thompson (27) prevario reality zvijezdu Khloe Kardashian (34) s 'Instagram modelom' i šankericom u striptiz klubu Lani Blair (29). Da stvar bude gora, to je bio period kada je Khloe trebala roditi njihovo prvo dijete.

- Tristan je odveo Lani u njujorški hotel gdje je bio sa svojom momčadi Celevland Cavaliers - ispričali su tada fanovi koji su zamijetili poznatog sportaša. Rekli su daje košarkaš prvo s modelom bio u baru gdje su se ljubili pred svima, a onda ju je poveo u sobu. Pojavili su se četiri sata kasnije u hotelskom predvorju i otišli u privatni njujorški klub.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

Ovih je dana prikazana epizoda reality showa 'Keeping up with the Kardashians' u kojoj je Khloe dopustila Tristanu da bude u rađaonici. Njena sestra Kim Kardashian West (38) jedva ga je pozdravila.

- Zar nećete reći 'bok' jedno drugom? - upitala je Khloe. Tristan je raširio ruke i krenuo zagrliti Kim, a ona se slatko nasmijala i zagrlila ga 'reda radi'.

Obožavatelji serije odavno govore kako je upravo Kim ta koja najviše pretjeruje, ali i da ima najviše smisla za humor. Tako je već pri ulasku u rađaonicu počela pokazivati prstom prema vratu. Signalizirala je sestri Khloe da ga ne može smisliti i da ga se trebaju riješiti. Neprestano se smijala i radila grimase upućene Tristanu. Fanove je taj dio epizode oduševio.

- U svemu lošem treba pronaći i nešto dobro. Kim je prava sestra, čuva leđa. Odmah je zamrzila Tristana čim je zaj**ao - bio je jedan od komentara.