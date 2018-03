Kim je zbog pornića plakala, a smirila se tek na spomen novca

Legendarni pornić Kim Kardashian (37) svjetlo dana ugledao je prije jedanaest godina, a ostalo je povijest. Tim povodom Page Six je razgovarao s nekima od ključnih 'igrača' spomenute afere koji su otkrili da je reality zvijezda za pornić, koji je snimila s tadašnjim dečkom, glazbenikom Ray J-jem (37), saznala kad je bila u Australiji s tada najboljom prijateljicom Paris Hilton (37).

Snimka je nastala 2003. kada su Kim I Ray bili na odmoru u Meksiku gdje su proslavili njezin 23. rođendan, a ista je svjetlo dana ugledala četiri godine kasnije.

Upućeni kažu da je Kardashianka tada bila mlada žena koja je svim silama željela postati poznata pa je čak pokušala fingirati vezu s glumcem Nickom Lacheyjem (44), koji je u to vrijeme prekinuo s pjevačicom Jessicom Simpson (37).

Bivši urednik In Touch Weeklyja, Kevin Dickson rekao je da im je Kim u to vrijeme stalno 'servirala' priče jer je željela biti prisutna u medijima. Ipak, počeli su pisati o njoj tek kada se pojavila u Parisinu reality showu 'The Simple Life'.

- Željeli smo da se poseksa s Lacheyjem i postane njegova djevojka - rekao je i dodao kako su bili na večeri te da ih je trebao snimiti njihov paparazzo, ali on je dojavio ostalima pa je nastao pravi kaos.

S druge strane, Kimin odvjetnik Marty Singer tvrdi da ona nije bila u dosluhu s fotografima te da nije lagala o postojanju pornića.

Nakon što je izašla priča o seksi filmu, Dickenson je pokušao kontaktirati Kim, ali uspio je doći samo do Paris. Dok je s njom pričao, čuo je Kardashianku kako plaće u pozadini i tvrdi da 'to nije ona'. Ipak, na kraju je odustala od pokušaja da spriječi objavljivanje filma te se nagodila s Vividom.

- Ona je nama na kraju prodala snimku tako da smio ju bez problema mogli distribuirati - rekao je osnivač Vivida, Steven Hirsch.

U to vrijeme mediji su pisali da je Kim za pornić dobila 5 milijuna dolara. Vivid to nikada nije demantirao, a njezin odvjetnik tvrdio je da je cifra 'prenapuhana'.

- Kada se počelo pričati o novcu, Kim se odjednom smirila - dodao je Dickenson.

Pornić je objavljen 21. ožujka 2007, i to je bio početak priče o najpoznatijoj reality zvijezdi na svijetu koja ni danas nije pretjerano stidljiva, pogotovo kada je objavljivanje 'vrućih' fotografija na društvenim mrežama u pitanju.

Osim toga, okrenula se obiteljskom životu. Naime, od 2014. je u braku s reperom Kanyeom Westom (40) i imaju troje djece - kćer North (4), sina Sainta (2) te malenu Chicago koju je u siječnju rodila surogat majka.