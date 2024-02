Kim Kardashian bijesna zbog Biance Censori: 'Ona se mora pokriti kad je s našom djecom!'

Kim Kardashian (43) navodno je upozorila svog bivšeg supruga Kanyea Westa (46) da njegova sadašnja supruga Bianca Censori mora biti 'pokrivena' u blizini njihove djece, piše Daily Mail.

Prema pisanju stranih medija, Kim nije oduševljena stilom odijevanja Kanyeove nove supruge te zbog toga ne želi da se takva pojavljuje pred djecom.

- Kim je upozorila Kanyea da nikad ne dopusti Bianci da se tako oblači u blizini njihove djece. Uistinu je iznenađena što je Kanye dopustio svojoj ženi da tako napusti kuću - rekao je blizak izvor za Daily Mail.

Kanye je branio Kim provokativno odijevanje

Inače, blizak izvor je objasnio kako Kim razumije kroz što Bianca prolazi jer je ona sama s Kanyeom prošla slične stvari. Razlika je u tome što je Kanye branio Kim provokativno odijevanje.

- Kanye je Kim radio isto što sad radi s Biancom. Samo kad je on odijevao Kim, bio poštovan kao osoba i kao umjetnik - objasnio je izvor.

U jednom intervju Kim je izjavila kako je uvijek mislila da ima dobar stil odijevanja dok nije upoznala repera, a u reality showu 'Keeping up with The Kardashians je priznala kako joj je kasnije birao dnevne outfite.

- On bi mi doslovno slao nasumične mailove sa svim odjevnim kombinacijama i pisao kako bi takav moj stil trebao biti - objasnila je svojedobno.

Prisjetimo se, Kim i Kanye bili su u braku sedam godina dok njihov razvod nije okončan u studenom 2022. godine - mjesec dana prije nego što je on oženio svoju sadašnju suprugu Biancu Censori.

Bianca ne prestaje šokirati javnost svojim golišavim izdanjima, a izvor blizak Bianci izjavio je kako se njezini roditelji bolje da je reper kontrolira, javlja Daily Mail.