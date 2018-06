Kim Kardashian ipak ne ide u politiku: Ne sviđaju joj se uredi

Nisam razmišljala o politici, samo sam htjela pomoći ljudima jer znam da mogu i da imam s čim, priznala je Kim Kardashian (37) nakon uspješne 'intervencije' oko slučaja Alice Marie Johnson (63) koju je spasila od doživotne zatvorske kazne.

Objavu dijeli Kim Kardashian West (@kimkardashian) Lip 22, 2018 u 9:56 PDT

Nakon susreta s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom (72) i rasprave o smanjenju zatvorske kazne za Alice, reality zvijezda izjavila je u intervjuu kako bi se u budućnosti od nje moglo očekivati više političke aktivnosti. Ipak je ubrzo promijenila mišljenje o svojem novom 'životnom pozivu' i pomaganju drugima jer joj se, kako kaže, 'ne sviđaju uredi', prenosi Female First.

- Svi me pitaju hoću li postati političarka, ali ja nemam nikakve političke ambicije. Svidjelo mi se što sam pomogla Alice, ali nije to za mene, ne mogu se zamisliti u malenom uredu - objasnila je Kim i jasno dala do znanja da ju za sada nećemo vidjeti u politici.

Zašto se Kim zainteresirala za Alice da je čak povela vlastitu kampanju za nju, razgovarala s Trumpom i s njegovim zetom koji je zadužen za zatvorsku reformu, angažirala i vlastitog odvjetnika očito zna samo ona. Alice je bila osuđena jer je radila kao 'telefonska mula', odnosno kao veza između velikih dilera droge.

