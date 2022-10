Kim Kardashian objašnjavala kako puniti kutiju za maramice: 'Žalosno je ako to niste znali'

Za slučaj da netko ne zna, započela je demonstraciju Kim Kardashian (41) i tim videu nasmijala mnoge. Snimila je video u kojem pokazuje kako izvaditi maramice iz kutija, u kojima ih dobijemo kada ih kupimo u trgovinama, i staviti ih u držač maramica iz njezine kolekcije.

POGLEDAJTE VIDEO: Kim i držač maramica

- Evo kako staviti maramice u kutiju za maramice. Kutija ne stane unutra. Otvorite poklopac, izvadite maramice, stavite ih unutra. Vratite poklopac i to je to - pojasnila je Kim. Video je postao viralan. Jednima je smiješno to što reality zvijezda uopće mora pokazivati ljudima nešto tako banalno, ali drugi se slažu da je to bilo potrebno.

Foto: Instagram

- Nećete vjerovati koliko su joj ljudi bili zahvalni što im je to pokazala. Kao da je otkrila toplu vodu - rekao je jedan, a drugi dodao:

- Snimila je video jer su je ljudi masovno tražili da im pokaže. Možda iz zezancije, a možda stvarno nisu znali što s tim njezinim proizvodom.

Foto: Instagram

