NA METI KRITIKA

Kim Kardashian obukla kćer (12) u korzet, pratitelji su užasnuti! 'Izgleda kao da ima 30 godina'

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: < 1 min
Kim Kardashian obukla kćer (12) u korzet, pratitelji su užasnuti! 'Izgleda kao da ima 30 godina'
Foto: Instagram

Ki Kardashian i njezina kćer North West izašle su na večeru u Italiji te su bile popraćene kamerama i medijima. Obožavatelji su ostali u šoku kada su vidjeli kako izgleda dvanaestogodišnja North.

Pratitelji na društvenim mrežama kritiziraju Kim Kardashian jer je dopustila svojoj kćeri North West da izađe u korzetu i mini suknji tijekom odmora u Rimu. Dvanaestogodišnjakinja na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama stoji pored majke u platformskim čizmama i uskom korzetu dok su u subotu navečer odlazile s večere u Pierluigiju. West je nosila plavu ombre kosu i naočale. 

Dok su neki obožavatelji na društvenim mrežama tvrdili da North West 'izgleda slatko', drugi su izrazili zabrinutost.

'Nisam ljubitelj korzeta na 12-godišnjakinji. Volim Kim i North, ali za mene bi to bilo ne baš kao gospođa', 'Ja s 12 godina nisam imala potrebu nositi šminku', 'Što je ovo? Izgleda kao da ima 30 i Kim joj to dopušta', 'Izgleda starije nego majka, ne podržavam ovo' - bili su neki od komentara.

Jedan obožavatelj branio je zvijezdu Kardashian: 'Ovo osuđivanje je ludo, svi se morate skulirati i prestati brinuti o njoj'. Ipak, većina publike tvrdi da bi Kim trebala biti pažljivija oko modnih odabira svoje kćeri. 

