Kim Kardashian prijeti curenje još jednog videa za odrasle, a ona se naslikava s dečkom

Kim Kardashian (41) objavila je fotografiju kako uživa na večeri s dečkom Peteom Davidsonom (28) iako je ovih dana navodno pozvala svoje odvjetnike jer se boji da će njezin bivši Ray J uskoro u javnost pustiti još jednu njihovu eksplicitnu snimku seksa.

Prije skoro 20 godina reality zvijezda je snimila eksplicitni video s tadašnjim dečkom Ray J-em, a 2007. godine, Vivid Entertainment je izdao 41-minutni DVD pod naslovom 'Kim Kardashian, Superstar', koji je uključivao snimku seksa, a koja ju je i proslavila. Sada Kim brine da bi Ray J mogao pustiti još njihovih snimki u javnost.

- Kim zna da je Ray J snimio još nekoliko njihovih snimki. Neke od njih su nevjerojatno intimne - rekao je izvor za The Sun.

- To će se ponovno dogoditi samo preko mene mrtve - navodno je Kim poručila odvjetnicima.

Još uvijek se ne zna koju snimku Ray J navodno planira objaviti, i radi li se o dijelu navodne druge snimke seksa koja se nalazila na hard disku za koji je Kimin bivši suprug Kanye West (44) rekao da ju je 'kupio od Raya J-a'.

- Otišao sam do Raya i te noći uzeo njegov laptop. Sreo sam se s muškarcem na aerodromu, uzeo noćni let, vratio se natrag i u 8 sati ujutro sam joj dostavio taj laptop. Plakala je kad ga je vidjela. A znate li zašto je plakala kad je ugledala laptop? Jer ju je podsjetio na to koliko je bila iskorištena - rekao je nedavno Kanye.

