Kim Kardashian provela dan sa osuđenikom na smrtnu kaznu...

Starleta i buduća pravnica Kim Kardashian (38) provela je dan sa zatvorenikom Kevinom Cooperom (61) koji je zbog počinjena četiri ubojstva od 1983. osuđen na smrtnu kaznu.

Kevin oduvijek tvrdi da je nevin pa mu sada Kim pomaže to i dokazati. Zvijezda se u slučaj umiješala u listopadu prošle godine kada su se pojavili novi dokazi koji sugeriraju da mu je smješteno, piše Metro.co.uk.

Kardashianka je, poput prave odvjetnice, zatražila ponovno razmatranje slučaja i eventualno oslobađanje. Novo DNK testiranje na Kimin zahtjev dozvolio je bivši guverner Kalifornije Jerry Brown (81), a novi guverner Gavin Newsom (51) odobrio je još više testova.

Kim smatra da je Copper nevin i radi sa svojim pravnim timom na slučaju. Za sada Kevinova sudbina je donekle na sigurnom jer je Gavin zaustavio sve smrtne kazne za vrijeme njegovog mandata, što je Kim učinilo jako sretnom.

Starleta se malo udaljila od emisije 'The Keeping Up with the Kardashians' otkako pomaže zatvoreniku.

Kardashianka je uvijek bila zainteresirana za kazneno pravo, a njezin otac Robert Kardashian, koji je preminuo 2003. godine, bio je slavni američki odvjetnik, poznat i po suđenju O.J. Simpsonu.

Podsjetimo, nedavno je Kardashianka otkrila kako joj bavljenje reality programom, beauty carstvom, reklamama i djecom nije dovoljno već želi položiti pravosudni ispit i postati pripravnica u odvjetničkom uredu.

- Čitanje me doista privlači. Tako je dugotrajno - ispričala je Kim kojoj, tvrdi, dobro ide usvajanje gradiva i brzo nauči sve što treba.