'Kim mi je otkrila tajnu. Zbog bora moram spavati na svili...'

Suprugu nogometaša Izeta Hajrovića (27), Leylu (29), na Instagramu prati gotovo 50 tisuća ljudi kojima često dijeli savjete oko njege lica, tijela, make-upa, a mnogo ulaže u svoj izgled i outfit. Za Azra magazin otkrila je još neke beauty tajne koje pratiteljima dosad nije rekla. Kaže da ponekad, kada joj se ne da šminkati, 'završi posao' za 2 minute, a kada želi imati 'full make up' potrebno joj je 40 minuta.

Jednom prilikom upoznala je reality zvijezdu Kim Kardashian (38) koja joj je rekla nekoliko svojih tajni.

- Kada smo se upoznale, otkrila mi je da uvijek spava na svilenom jastuku jer tako sprječava pojavu bora i bubuljica na licu, kosa se ne mrsi, a frizura, posebno ukoliko kao ja stalno uvijate kosu, duže traje - ispričala je Leyla.

- Također mi je otkrila i to da joj je Jennifer Lopez savjetovala da spava isključivo na leđima jer kad spavaš na strani 'zgužva' se vrat i koža na dekolteu zbog čega se brže pojave bore. Volim spavati na strani, tako da mi to jako teško pada, ali je dokazano da je puno zdravije spavati na leđima zbog kompletne anatomije tijela. Potrudit ću se to promijeniti - dodala je Leyla.

Inače, Izeta zovu 'modnim mačkom Dinama', a Leyla i on često zajedno idu u shopping. Iako vole kreacije modnih kuća Louis Vuitton i Hermes, kupuju i u Zari, Mangu ili Primarku.

- Odlično se osjećam u dizajnerskoj odjeći, ali i majicama od samo četiri eura - rekao je svojedobno Izet.