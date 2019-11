Kim privlačila poglede u uskoj haljini, ne mari za kilograme...

Reality zvijezda Kim Kardashian (38) prošle se godine pohvalila kako je dosegla svoj cilj kada su teretana i treniranje u pitanju, međutim, sada se ponovno udebljala i to osam kilograma.

Međutim, čini se kako ju to ne brine. Sa sestrama je bila na People's Choice Awardsu u Los Angelesu i privukla poglede u pripijenoj haljini marke Versace koja je isticala njezine obline. Kim se tako uvukla u haljinu zmijskog uzorka i pokazala kako ne mari za višak kilograma.

Foto: Kathy Hutchins/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Kim je na tom događaju u ime obitelji i njihovog showa 'Keeping Up With The Kardashians' primila nagradu za reality show godine.

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL

Reality zvijezda je prošlog tjedna progovorila o tome kako se pokušava vratiti na željenu težinu.

- Kim sad izgleda zdravo, a želi da ljudi znaju da unatoč tome što ima dadilje i brojne zaposlenike, naporno radi na tome da ostane u formi. Unatoč svemu, ona se jako mora truditi oko svoj tijela - rekao je ranije izvor za magazin People.