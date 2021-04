Najstarija sestra iz klana Kardashian, Kourtney Kardashian (42) 'teška' je oko 35 milijuna dolara, a glavnina toga dolazi od njezine televizijske plaće. Ona je lifestyle blogerica na Pooshu, njezinoj web stranici koja se bavi njegom kože, majčinstvom, istezanjem koje poboljšava seksualni život, receptima za veganske čokoladne kolačiće, energetskim orgazmima i keto salatama. Također je ambasadorica brojnih brendova koji se bave organskom prehranom i kozmetikom.

POGLEDAJTE VIDEO:

'Ja sam Kourtney, najstarija sam i najzrelija'

Rođena je u Kaliforniji 1979. u obitelji Roberta Kardashiana, odvjetnika koji se proslavio ulogom u kaznenom suđenju igrača američkog nogometa O.J. Simpsona, i Kris Jenner (65). Jedina je od svojih sestara koja ima završen fakultet s diplomom iz kazališne umjetnosti. 'Moji su roditelji bili na suprotnim stranama na suđenju O.J. Simpsona', naziv je njezinog prijemnog eseja prilikom upisa na fakultet.

Rastavu roditelja je teško prihvatila, osobito činjenicu da je do nje došlo zbog Krisinog varanja. Reality zvijezda koja je tada imala 12 godina stala je na stranu svog tate. Kada je Kris detaljno opisala varanje Roberta u svojoj autobiografiji 'Kris Jenner... and All Things Kardashian' 2012. godine, Kourtney tada trudna s Penelope (8) u showu 'Keeping Up with the Kardashians' kaže: 'Ne razumijem kako to možeš učiniti vlastitoj obitelji. Tako si neprimjerena i neugodna. Nemaš srama.'

'Hoćeš li me kažnjavati do kraja života zbog nečega što sam učinila prije 25 godina?', upitala ju je uzrujana majka Kris.

'Ne želim nastaviti razgovarati o ovome. Jednostavno ne razumijem. Nikad to ne bih mogla učiniti svojoj obitelji', odgovorila je Kourtney.

Prije snimanja Kardashiansa, Kourtney je razmišljala sudjelovati u nekim od postojećih reality emisija, kako bi skrenula pozornost na novootvorenu DASH trgovinu koju je pokrenula s mlađom sestrom Khloe, dok je Kim bila zaposlena kao stilistica. Uskoro su dobili ponudu o snimanju obiteljskog reality showa i svijet je upoznao klan Kardashian-Jenner. U prvoj epizodi sebe je predstavila sa: 'Ja sam Kourtney, najstarija sam i najzrelija.'

Scott Disick - crna ovca u obitelji

Teško je zamisliti Kourtney bez Scotta Discika (38), oca njezine troje djece, koji se s njom pojavljuje od samoga početka snimanja Kardashiansa. Članovi obitelji Kardashian nakon godina negodovanja zbog Scottova varanja i ovisnosti o alkoholu, prihvatili su Scotta kao člana obitelji. On i Kourtney prohodali su godinu prije snimanja, a problemi u njihovom odnosu bili su središnja točka reality showa od njegova emitiranja.

Ubrzo nakon što je Kourtney zatrudnjela, Scott je pijan divljao u hotelskoj sobi na proslavi 29. rođendana Kim Kardashian u Las Vegasu. Iako su ga otpremili u krevet, napustio je sobu i pijan došao na rođendansku večeru s poslovnim klijentima. Nakon što je Kris rekla konobaru da ga prestane posluživati, Scott je konobaru gurnuo novčanicu od 100 dolara u usta. Iduće jutro Kourtney prekida s njim. Njihov sin Mason Dash Disick (12) rođen je 14. prosinca 2009. i par je ponovno odlučio biti zajedno.

Kourtney i Scott ponovno su se razišli 2010. godine nakon Scottovog pijanog ispada u Miamiju. Scott je tulumario cijelu noć, pa potom pijan udario u ogledalo, dok su Kourtney, Mason i Kim bili u drugoj sobi.

- Ne mogu više ovako. Volim Masona više nego što volim tebe - rekla je Kourtney i ostavila Scotta. Par se ponovno pomirio i 2012. godine su dobili drugo dijete, djevojčicu Penelope Scotland Disick. U intervju s Oprah Winfrey 2012. godine u emisiji 'Next Chapter', iskreno su razgovarali o njihovim problemima u vezi i kako zajedno odlaze na terapije za parove. Kourtney je rekla: 'Idemo jednom tjedno ili svaki drugi tjedan zajedno. Mogu ući tamo prezirući ga, osjećajući se tako frustrirano svime i pri odlasku osjećam se puno bolje i osjećam se kao da ga razumijem puno bolje.'

'U stanju smo iznijeti stvari na stol i reći jedno drugome što nam treba', dodao je Scott. Oprah ga je nazvala 'crnom ovcom' u obitelji i pitala je li njegovo bezobrazno ponašanje zapravo samo njegova nesigurnost i preosjetljivost kao kod većine ljude koje se smatraju 'crnim ovcama' u vlastitim obiteljima.

- Pa, volim se pretvarati da sam sigurniji ili da sam više od onog što jesam, ali sam ustvari nesiguran u dosta toga. Teško je biti u ovakvoj velikoj obitelji – odgovorio je Scott, a Kourtney potvrdila. U razmaku od tri mjeseca Scott je izgubio oba roditelja, a Kourtney je ostala trudna po treći put. 'Ne mogu podnijeti svu tu odgovornost', rekao je Scott koji nije bio oduševljen.

Njihov sin Reign Aston Discik rođen je 2014. godine. Nakon što ga je Kourtney izbacila iz kuće, Scott 2015. godine po prvi put odlazi na odvikavanje. Ne uspijeva izdržati ni mjesec dana. Nakon što su mediji objavili slike Scotta s bivšom djevojkom, stilisticom Chloe Bartoli u Monte Carlu, Kourtney odlučuje prekinuti 9-godišnju vezu.

- Doslovno sam na rubu mentalnog sloma. Ne mogu vjerovati da je ovdje trenutačno moj život. Toliko sam naporno radila kako bih održala obitelj na okupu, jednostavno me rastužuje zbog djece - rekla je emocionalna Kourtney Kim, u finalnoj epizodi 10. sezone Keeping Up with the Kardashians.

'Nije mi bio dobar partner. Nikad se nisam mogla osloniti na njega i ne želim pokazati svojoj djeci da je to u redu' - u tom je trenutku ušao 5-godišnji Mason u sobu i Kim ga je brzo izvela van kako ne bi vidio mamu da plače. Nakon prekida sa Kourtney, Scott je ponovno otišao na odvikavanje. U 11. sezoni showa sjeo je s Kourtney, Kris, Khloe i Kim i priznao da je imao suicidalne misli: 'Da nemam djecu, ubio bi se. Ali ih imam i bit ću ovdje i popravit ću se za njih'.

'Želim biti čovjek kojeg si uvijek željela. Mogao bi tulumariti, izlaziti svake večeri, raditi bilo što, ali to nije život kakav zapravo želim. ' - priznao je emocionalni Scott Kourtney.

Suroditeljstvo (uspješno dijeljenje roditeljskih obaveza nakon rastave) - termin koji povezuje Kourtney i Scotta od njihovog prekida 2015.

Iako su se na kraju odlučili za prekid, pa pronašli i druge partnere, Scott je posebno izlazio s modelom Sofijom Richie (22) od 2017. do 2020. Kardashian i Disick uspjeli su svoju bivšu romansu pretočiti u uspješnu suradničku vezu u korist njihovo troje djece Masona, Penelope i Reigna. Kada ga je People magazine 2015. pitao za tajnu besprijekornog suroditeljstva, Disicik je odgovorio:

'Da budem iskren, mislim da ne znamo drugi način. Nikad nije bilo negativnosti između nas dvoje i napravili smo vrlo gladak prijelaz u način života koji živimo danas, i na sreću, hvala Bogu, možemo se viđati i dalje biti uz svoju djecu, da kucnem u drvo.'

'MAMA i TATA su se vratili sa suroditeljskim vještinama', Kourtney je napisala u opisu fotografije.

Scott koji je četiri godine mlađi od Kourt, nakon njihovog prekida je hodao samo s djevojkama iz bogatih i slavnih obitelji koje su nedavno završile srednju školu. Ponovno samac, na Kimino pitanje da završe sezonu sa njihovim velikim vjenčanjem, rekao je Kourtney: 'Volim te i spreman sam te oženiti upravo ovdje, upravo sada'.

'Kourtney zna da ćemo se na kraju vjenčati i živjeti dobar život' - dodao je Scott.

Nikad neću zaboraviti užas u njenom glasu

Kim i Kourtney zajedno su prisustvovale pariškom Tjednu mode u listopadu 2016. godine, kako bi bodrile mlađu sestru Kendall koje je nosila Givenchy reviju. Nakon revije sestre su se vratile u hotel i presvukle za izlazak u obližnji klub, no Kim se predomislila i odlučila ne ići. U dokumentarnoj seriji 'E! True Hollywood Story : Tko je Kim Kardashian West?', Kourtney se prisjetila trenutka kad ju je Kim nazvala.

'Kim i ja smo otišle na Givenchy show, gledati Kendall. I onda smo se vratile da se presvučemo i Kim je odlučila ostati u kući. Kim me nazvala vrišteći... pokušat ću ne plakati... Ne mogu razgovarati o tome. Oprostite.' - rekla je uplakana Kourtney

'Nazvala me i noge su mi se odsjekle i sjećam se da sam pala na pod. Kim je stvarno bila potresena. Obavili smo posao s policijom i otišli' – nastavila je Kourtney. Kim Kardashian je 2016. godine u Parizu bila žrtva pljačke. Naoružani pljačkaši su je u vezali i stavili u kadu dok su joj krali nakit vrijedan nekoliko milijuna. 'Nikad neću zaboraviti užas u njenom glasu. Hvala ti Bože što si je zaštitio', napisala je Kourtney na twitteru netom prije emitiranja premijere 13. sezone showa.

Već radim dovoljno, više nego što bih željela

Kao i svakog Božića, klan Kardashian-Jenner organizira tradicionalno obiteljsko snimanje božićne čestitke. U 15. sezoni svađa je nastala između Kourtney i Kim zbog rasporeda snimanja. 'Odlazim u 16 sati i nije me briga što će netko reći', rekla je Kourtney.

Na što je Kim eksplodira: 'Nitko te ne želi na je***oj slici. Odj**i odavde. Nitko te ne želi na snimanju.' Kourtney je na to odgovorila kako joj 'nije stalo do snimanja'.

'Možda bi, da imaš je**ni posao oko kojeg si strastvena, znala bi što je potrebno za vođenje je**ne tvrtke, ali nemaš. Stoga se ne ponašaj kao da znaš o čemu pričam' - vikala je Kim. Kourtney potom odlazi sa snimanja, ali čuje Kim kako govori: 'Ona je najmanje zanimljiva za gledati, pa može ići'.

Kasnije u epizodi, uplakana Kourtney zove Khloe. 'Nisam ovdje da bi me maltretirala moja je**na obitelj'. Dodaje da radi samo zato što nema dovoljno novca. 'Svi pitaju: 'Što je tvoj posao? '. Pa da imam dovoljno novca, ne bih radila. Ne bih snimala emisiju. Bila bih mama s punim radnim vremenom. To želim raditi. Krivica koju svakodnevno nosim zbog toga što nisam kod kuće kad oni dođu iz škole, ne pomažem im oko domaće zadaće - moja djeca pate. Iskreno, kao da imamo odvratnu obitelj. Sramim se što sam dio nje. Odvratno.' Dodaje da nema 'iste interese' kao svoje sestre. U sobi s Khloe je Kim, koja uskače u razgovor da nastavi raspravu s Kourtney.

'Kako ne pomisliš da mi imamo više posla, pa se uklopi u naš raspored' - kaže Kim.

'Ti si zla osoba. Ne želim te vidjeti. Ne slažem se s tim tko si kao osoba' - odgovara Kourtney. Na što joj je Kim odgovorila: 'Ti si uzimaš najviše prava kad najmanje radiš.' Iako se svađa dogodila par mjeseci ranije, poslije emitiranja premijerne epizode 15. sezone, sestre su sukob nastavile na Twitteru. Kourtney je tweetala da joj je glavni prioritet biti majka.

'A moj nije? Snimanje je bilo s našom djecom!!!!! Moj prvi prioritet je biti majka, a također mogu i raditi, pa tako i ti!' - odgovorila je Kim. 'I radim. Ali ne želim VIŠE posla...' – uzvratila je Kourtney. Nakon svake svađe, dođe i pomirba.

Nemojte pogrešno tumačiti, ja, Kourtney i Khloe smo DOBRE! UVIJEK!!!! Nikad to ne preispitujte!', dodala je Kim.

Kim ponovno dovodi u pitanje Kourtneyinu radnu etiku

Gledatelji su se tijekom godina navikli na sestrinske svađe, ali stvari su dosegle vrhunac između Kourtney i Kim na početku 18. sezone, što je obožavatelje ostavilo u šoku. Sve je počelo kad su Kim i Kendall razgovarali o Kylie koja je zbog prehlade odlučila ne ići na pariški Tjedan mode. Kim je rekla da će, bez obzira na to koliko god bila bolesna, uvijek doći na posao. Gledajući u Kourtney prokomentirala je 'tebe nije briga za te stvari', na što joj je Kourtney brzo odgovorila:

'Ponašaš se kao da ne radim ništa. Ne, ne, ne, doslovno ću te s****ti ako to još jednom spomeneš. Začepi i prestani se tako smijati. Izgledaš poput čudakinje… Ne želim više čuti razgovor o radnoj etici. Uostalom, i da ne želim raditi i da je sve što želim biti mama, to je je**no dovoljno.' Tada je Kourtney počela fizički udarati Kim.

'Nemoj mi više tako prilaziti, kunem ti se Bogom udarit ću te u lice' - odbrusila joj je Kim. Kourtney ju je izazivala da proba to učiniti, pa su se nastavile tući ispred Khloe i Kendall. 'Neću svaki je**ni dan dolaziti u ovo negativno okruženje! Ne želim biti ni blizu tvoje je**ne debele guzice!' - govori Kourtney na izlazu, na što joj Kim dobaci da je ona ta koja je debela.

Ne volim biti slavna osoba

Tijekom premijere 18. sezone, Kourtneyina frustracija i tjeskoba zbog snimanja dosegla je vrhunac, ostavljajući je s pitanjem želi li nastaviti živjeti svoj život u središtu pozornosti.

'Ne razumijem zašto postoji osuda o načinu na koji svatko od nas želi živjeti svoj život. Trebali bismo biti prihvaćeni zbog onoga što svatko od nas želi raditi. Ovo mi nije pozitivno okruženje u kojem želim biti svaki dan kad osjećam da su toliko kritični prema meni. Svaki dan kad dođem, pitam se: 'Zašto odabirem ostati u ovom okruženju? ' I mislim da sam došla do točke da to više ne mogu tolerirati', rekla je Kourtney. Dok je razgovarala s bliskim prijateljicama, Kourtney je priznala da je njezina reakcija tijekom svađe bila pogrešna, ali da je snimanje emisije više ne čini sretnom i da joj sestre koje vrše pritisak na nju, ne pomažu u ovoj situaciji.

'To me ne čini sretnom. Ne želim propustiti vrijeme sa svojom djecom. Nije vrijedno toga. Čini se da one stavljaju show i posao ispred moje sreće i to uzrokuje udaljenost između nas' - dodala je. Kako je u planu bio obiteljski put u Armeniju, Kourt i Kim su se pomirile iza kamera. No, nakon što su stigle u Armeniju, Kourt je uznemirila pozornosti koju su im poklanjali paparazziji i obožavatelji. 'Ne volim biti slavna osoba', priznala je Kourtney Kim.

Nakon povratka u Los Angeles, Kourt je svojim prijateljicama priznala da uzima pauzu od snimanja.

'Uzet ću kontrolu nad svojim rasporedom. Želim se osjećati ispunjeno i sretno. Život je prekratak', rekla je Kourt. Njezina pauza je bila kratkog vijeka, Kourtney je izostala samo dvije epizode u 18. sezoni. U tijeku je snimanje posljednje sezone showa što Kourtney omogućuje da usmjeri pažnju i energiju na ono što je čini sretnom: njezino troje djece i njezin lifestyle brend Poosh.