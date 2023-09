King Krule dolazi u Hrvatsku: Prije premijernog nastupa u Zagrebu objavio koncertni film

Engleski kantautor King Krule objavio je koncertni film 'You’ll Never Guess What Happened Next', a sjajan je to uvod u premijerni nastup u Hrvatskoj kada s bendom dolazi u zagrebačku Tvornicu kulture u srijedu 1. studenog 2023.

Film je režirala i snimala Anna Pollack tijekom Shhh Tour i serije jednostavnih nastupa te najave najnovijeg albuma 'Space Heavy'. Koncertni film uključuje sedam pjesama, među kojima je i nova 'Whaleshark', a sniman je u New Yorku. Tu su i pjesme s aktualnog albuma i to 'Tortoise of Independency', 'Seaforth', 'Pink Shell' te 'If Only It Was Warmth', kao i '(Don’t Let the Dragon) Draag On' i 'Perfecto Miserable' s albuma 'Man Alive!'.

Archy Marshall, poznatiji kao King Krule, u glazbi spaja elemente punka, jazza, s hip-hopom, darkwaveom i trip-hopom kao i prepoznatljivim vokalom baritona. Premijerno dolazi u Hrvatsku u sklopu 'Space Heavy' turneje koja ga vodi po SAD-u i Kanadi, potom Europi, dok su neki nastupi u Irskoj, UK-u, Danskoj, Nizozemskoj i Francuskoj već daleko unaprijed rasprodani.

Na novom albumu govori o prostoru između, snovima o ljubavi, te izgubljenoj povezanosti. Mediji hvale 'Space Heavy', a Clash Music kaže da King Krule nanovo dokazuje da je njegova, naizgled jednostavna, potraga za savršenim zvukom moguća. Pitchfork hvali autentične pjesme koje pokazuju ranjivost i snagu, a NME kaže da istražuje nove glazbene teritorije dok istovremeno obogaćuje svoj hvaljeni zvuk.

Foto: PROMO

Mediji King Krulea uspoređuju s Joeom Strummerom i Billyjem Braggom, nazivaju ljutim mladićem popa, a on kroz glazbu zadire u osobne teme, pa daje i dašak romantike. Spotovi mu broje milijune pregleda, na Spotifyju redovito ima više od milijun i pol slušatelja, svijet je obišao s turnejama i nastupima na najvećim festivalima poput Glastonburyja ili Primavere.

Ovaj londonski vokalist, kantautor i producent, glazbu je počeo stvarati kao Zoo Kid, a kao King Krule na sceni se pojavljuje 2011. s istoimenim EP-om. BBC ga nominira za najbolji zvuk 2013., a debi album '6 Feet Beneath the Moon' hvale mediji kao što su The FADER, New York Times, Pitchfork, NME, dok live izvedbe singlova 'Easy Easy' i 'A Lizard State' postaju viralne.

Archy Marshall 2015. objavljuje 'A New Place 2 Drown' pod vlastitim imenom. Treći album 'The Ooz', objavljen kao King Krule, Pitchfork uvrštava na ljestvicu najboljih albuma. Dobiva nominaciju za The Mercury Prize kao i IMPALA za europski album godine dok live izvedbe singlova 'Dum Surfer' i 'King Krule - Live On The Moon' koncert na YouTubeu osvajaju internet. Za treći album 'Man Alive!' mediji poput NME pišu da cijeli svijet vidi koliko sjaji King Kruleova kreativnost dok će najnoviji album 'Space Heavy' hrvatska publika premijerno čuti u zagrebačkoj Tvornici kulture 1. studenog.