Ne stišavaju se reakcije javnosti na spomenik prerano preminulom makedonskom pjevaču Toši Proeskom, koji je u subotu svečano otkriven u Novoj Gradiški.

Prije 14 godina Proeski je poginuo u prometnoj nesreći na autocesti kraj Nove Gradiške, a spomenik je napravio kipar Slavko Bunić. Mnogi se slažu da kip uopće ne sliči pjevaču, a na neki način s tom kritikom se slaže i kipar Bunić.

- Shvaćam da su ljudi nezadovoljni. Na prvi pogled ni ja nisam vidio sličnost - priznaje Bunić. No Bunić svaku kritiku prebacuje na medije, tvrdi da je problem u fotografiji na kojoj se ne vide detalji.

- U javnosti se vrti jedna loša fotografija, kameri je smetalo blještavilo sunca pa je fotografija zamagljena. To je bijeli kamen, malo previše svjetla i ne vidi se sličnost - kaže Bunić.

- Kipovi ne moraju prikazivati pravu sličnost jer za tako nešto bi trebali biti stvoreni od krvi i mesa - njegov je odgovor na brojne kritike. Bunić za sebe kaže da je veliki obožavatelj makedonskog slavuja.

- To je bila donacija između mene i Đure Horvata, mi obožavamo Proeskog, upravo smo zbog toga htjeli zbližiti hrvatski i makedonski narod, to je ustvari najviši čin tog dara - dodaje Bunić. Na njegovu Facebooku možete vidjeti radove, kao na primjer kip Mercedesu i spomenik Tuđmanu u Marčanu. Za Mercedes kaže da je to poklon poznatom servisu.

- Tuđman je rađen preko Crkve, to je moj i njihov poklon. Njegov sin je bio tamo i čestitao mi, svima se svidio, ali ne onima u Zagrebu - prisjetio se Bunić