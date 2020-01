Kitić se javio nakon incidenta u klubu: 'Sramota, ali dobro sam'

Tijekom ponedjeljka se internetom proširila snimka od prošlog petka na kojoj bosansko-hercegovačkog folk pjevača Milu Kitića (68) nepoznati muškarac nasilno povlači s bine tijekom nastupa u švicarskom baru 'Joggeli Loungeu'. Dvojac pada, a naguravanju se pridružuje još muškaraca te ih razdvajaju zaštitari. Folker se na svom Instagram profilu osvrnuo na incident u klubu i poručio svojim obožavateljima da ne moraju brinuti.

- Na svim portalima izašla je vijest da sam pretučen u Baselu. Nisam pretučen kao što vidite. Došao je pijan čovjek i povukao me za rukav. Stao sam nezgodno na stepenicu i pao sam. Točno je da je to sramota, međutim događa se i to je možda i propust samog osiguranja, ali da znate da nikakve tuče nije bilo niti je mene netko pretukao - rezolutan je bio Kitić.

Zahvalio je Mile svima koji su se zabrinuli za njegovo stanje te im je obećao da će još dugo pjevati te da ga ovakvi incidenti u tome neće spriječiti. Kitićev menadžer Mirsad Krka, javio nam se nakon incidenta.

- Ničeg strašnog nije bilo, koliko ja znam. Mile nastupa samo vikendima, objavio je i fotografiju na društvenim mrežama. Sve je okej - rekao je povodom 'obračuna' u klubu.

