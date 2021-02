Princ Harry (36) i Meghan Markle (39) ponovno će postati roditelji, potvrdio je to na Valentinovo glasnogovornik para, a vijest je postala tema broj 1 u Velikoj Britaniji, u kojoj su kladionice standardno maštovite pa su već u ponudu uvrstile i ime drugog djeteta para.

S obzirom na to da spol djeteta još nije otkriven, u ponudi su i muška i ženska imena, a trenutačno su u vodstvu Alfie i Alexandra. Drugi favoriti za ime su Elizabeth i Philip, što su ujedno imena Harryjevih bake i djeda, kojima bi se na taj način odala počast.

Kladionice favoriziraju moderne inačice tradicionalnih imena, baš kao što je to i Archie, pa visoko kotira i Charlie, po uzoru na princa Charlesa. Spominju se i Diana, kao i Thomas, po Meghaninom ocu, no to je manje vjerojatno.

U prvih deset nalaze se još i Spencer, Oliver i Albert za dječaka te Emma, Grace, Isabella i Alice za djevojčicu. Sina Archieja par je dobio u svibnju 2019., a godinu kasnije napustili su britansku kraljevsku obitelj te se odrekli prava i obveza koje iz tog statusa proizlaze.