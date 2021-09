U 'Superpar' kući i dalje vlada napeta situacija - većina 'starosjedilaca' nije dobro prihvatila novi par, a njima se to nimalo ne sviđa i smatraju kako mladi nemaju bontona. Požalili su se Lili i Ćiri, a Ćiro je nedugo potom rekao svima kako trebaju paziti na kućni red jer imaju i nove stanare.

- Očito kućni red postoji od danas, nikad to nismo spomenuli - komentirao je Miron, a ni ostatak ekipe nije dobro prihvatio Ćirin prijedlog uz objašnjenje da svi čiste i spremaju osim Silvije i Antonija.

Upravo su Silvia i Antonio najbolji par na tablici, a najgori Andreja i Davor, no čekao ih je novi izazov. Žene su se kladile ovako: Lili je uložila na 505 kuna na Ćiru zato što ima problema sa zadnjom ložom, Anamarija je uložila 2502 kune, Marija 1111 kuna, Iva 3414 kuna, Silvia 3299 kuna, Andreja 3355 kuna i Admira 2400 kuna.

U izazovu su žene bile u sjedalici koja je užetom povezana s njihovim partnerima - oni je trebao vući to uže i podizati ih na četiri različite razine. Na sjedalici su bila i četiri utega, a svaki je predstavljao jedan stereotip - ženske kućanske poslove, a uz partneričino objašnjavanje, muškarci su trebali pogoditi koji su to. Žene nisu smjele upotrebljavati korijen riječi da bi objasnile pojam, to je eliminacija. Kad pogodi, bacaju uteg. Tko to uspije u određenom vremenu, prolazi zadatak i partnerici daje ružu koja ih čeka na cilju.

Prvi su bili Mario i Marija, a prvi pojam 'razvrstavanje rublja', što je Mario pogodio. Sljedeći je bio 'kupovina namirnica', i to je pogodio. 'I plaćam i idem u trgovinu', rekao je. Kad je Marija objašnjavala pojam 'čišćenje pećnice', rekla je 'očistiti' i zato su pali zadatak, no nastavili su igru. 'Ribanje kamenca' Mario je također pogodio.

Amira i Xiang bili su sljedeći; Admira se mučila kako objasniti pojam 'razvrstavanje rublja', pa je probala s 'ribanjem kamenca'.

- Otkopčajte me ovdje više, nemam ja što raditi - šalila se Admira jer mu nije mogla ništa objasniti, a Xiang je u jednom trenutku rekao: 'Neću ja više, odustajem, nije to za mene. Ne znam to ni pročitati, a kamoli govoriti', smijao se.

Ćiro je brzo pogodio 'čišćenje pećnice', no nije pogodio 'ribanje kamenca' ni 'kupovinu namirnica' i vrijeme je isteklo. Lili nije mogla vjerovati da nije pogodio - ribanje kamenca. Andreja i Davor počeli su samouvjereno.

- Davor je odličan s pogađanjem pojmova - rekla je energična Andreja. I bili su odlični iako nisu prošli zato što Davor jedino nije pogodio riječ 'rublje'. Silvia i Antonio također su bili dobri, no nisu prošli zadatak zato što Antonio nije pogodio 'ribanje kamenca'.

Zadatak su prošli samo Iva i Sandi te Anamarija i Miron pa je sada na vrhu par iz Slovenije, a na dnu su Andreja i Davor.

- Rezultat je najpogodniji za nas sve, Andreja i Davor su uvjerljivo zadnji, super nam ide u prilog što su Iva i Sandi prvi, imaju dvije narukvice - sve je riješeno - zaključio je Mario. Naime, Andreji i Davoru sutra ne pomaže ni pobjeda u zajedničkom izazovu.

Muškarci su dobili jedan slatki zadatak - trebali su napraviti kolač svojim partnericama i premda nije tako u početku izgledalo, ugodno su ih iznenadili - torte su bile odlične i baš su ih raznježili.