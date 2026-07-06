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NOVA PJESMA

Klapa Sveti Jakov predstavila novu pjesmu 'Tu u zemlji dide'

Piše Maša Mai Čigir,
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Klapa Sveti Jakov predstavila novu pjesmu 'Tu u zemlji dide'
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Foto: MLADEN SINKO
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Postoji mjesto kojem se uvijek vraćamo i zato klapa Sveti Jakov novom pjesmom 'Tu u zemlji dide' pjeva o korijenima koji ne blijede

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Neke pjesme nastanu da zabave, neke da se pjevaju uz čašu vina, a neke da nas podsjete odakle smo krenuli. Upravo takva je nova autorska pjesma 'Tu u zemlji dide' kojom klapa Sveti Jakov donosi emotivnu priču o zavičaju, obitelji i neraskidivoj vezi čovjeka s rodnom grudom. U vremenu kada mnogi odlaze u potrazi za boljim životom, ova pjesma govori o onome što se ne može ponijeti u kovčegu, mirisu mora, kamenu, uspomenama, djedovini i osjećaju da, ma gdje bili, srce uvijek zna put kući.

Foto: MLADEN SINKO

Glazbu i aranžman potpisuje Frane Frleta, dok je autor stihova ponovno Vjeko Alilović, čiji su tekstovi već postali svojevrsni zaštitni znak klape Sveti Jakov. Njihova dosadašnja suradnja donijela je festivalski nagrađene pjesme 'Barba Jere' i 'Smokva', obje
ovjenčane priznanjem za najbolji tekst na Festivalu dalmatinske pisme, a 'Smokva' je osvojila i treću nagradu stručnog žirija.
Nova pjesma nastavlja upravo tim putem, bez velikih riječi i patetike, ali s emocijom koju će prepoznati svatko tko je barem jednom osjetio nostalgiju za svojim krajem. Stihovi poput 'Pustite da sritno zauvik odmorin, tu u zemlji oca, tu u zemlji dide' snažno
podsjećaju koliko su identitet, obitelj i zavičaj vrijednosti koje ne prolaze. Glazbenu priču dodatno su obogatili vrhunski glazbenici, gitaru svira Ivan Pešut, bubnjeve Branimir Gazdik, dok je Frane Frleta odsvirao bas gitaru i klavir. Za završni mastering zaslužan je Drago Smokrović Smokva.

Foto: MLADEN SINKO

Uz autorski rad, klapa je zapažene rezultate ostvarila i na klapskim susretima i festivalima. Osvojili su treće mjesto stručnog žirija na Klapskom maškaranom maratonu 2024. godine te prvo mjesto publike na Festivalu klapa i mandolina u Novom Vinodolskom 2026., potvrđujući kako njihova glazba jednako uspješno pronalazi put i do publike i do struke.

'Tu u zemlji dide' nije samo nova pjesma u njihovoj diskografiji. Ona je posveta svim očevima, djedovima i sinovima, svima koji su gradili domove i ostavili trag u kamenu, maslinama i moru. Pjesma koja podsjeća da čovjek može otići daleko, ali da dom nikada ne odlazi iz njega.

POSLUŠAJTE PJESMU:

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