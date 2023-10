Klara iz 'Ljubav je na selu': Ne osuđujem cure koje su u vezama zbog novca, ako se dogovore...

Klara Perko je u reality 'Ljubav je na selu' stigla skroz iz njemačkog Duisburga, a tamo se natječe za srce farmera Ante s Pelješca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Dušan iz ‘Ljubav je na selu’: 'Sin mi se rodio, a zbog poplave ga nisam mogao dovesti doma' | Video: 24sata/Video

Klara je svoja razmišljanja o ljubavi i vezama podijelila za RTL i poslala savjet mlađim djevojkama.

Foto: RTL

- Ako se ljubav dogodi, to je to, to se novcem ne može kupiti - rekla je Klara.

Na pitanje što misli o djevojkama koje su s muškarcem samo zbog novaca, otkrila je da nema ništa protiv.

- Mlada cura želi neku skupu torbicu, a djed želi da mu vrati mladost. I što? Oni su se dogovorili - rekla je Klara.

Foto: Privatni album

Klara je rekla i da čvrsto vjeruje u srodne duše, ali misli da takvu osobu upoznajemo tek jednom ili dva puta u životu. Ona je, otkriva, svoju upoznala, ali u krivom trenutku.

- Mislim da je to najgore što se može dogoditi. Da upoznaš pravu osobu u krivom trenutku. Meni se to dogodilo, bila sam premlada, a sada se s tom osobom čujem i vidim nekoliko puta u godini - ispričala je.

Foto: RTL

Prisjetimo se, Klara je ljubiteljima reality programa već poznata iz emisije 'Gospodin Savršeni', gdje je pokušala osvojiti srce Gorana Jureneca.