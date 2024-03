Klara jednim pitanjem pomutila atmosferu: 'Antone, jesi li rekao da Nikolina ima staru kožu?'

U sociološkom eksperimentu 'Braka na prvu' na redu je došla i druga zajednička večera parova. Dok su putovali na večeru Lovre je spomenuo Klari kako mu je Anton pričao da mu je bilo nelagodno dok ju je masirao Nikolinu te kroz smijeh dodao da je rekao „prestaro tijelo“. Klara se šokirala, a tijekom večere željela je znati voli li Anton mlađe djevojke pa je otkrio da se tako "slučajno" poklopilo posljednja četiri puta.

Klara je tijekom večere pitala Antona je li istina da je izjavio kako Nikolina ima 'staru kožu'.

- Stvarno ne znam gdje si to čula, nisam to nikada rekao - odmah je zanijekao, a Nikolina ga je branila tvrdeći da on to ne bi rekao jer je gospodin.

Foto: RTL

- Kunem se svima do kojih mi je stalo da nisam ništa izmislio - rekao je Lovre koji je pokušao smiriti situaciju spominjući Antonovu humorističnu stranu.

Foto: RTL

Klara je bila zgrožena što je suprug nije podržao nego je branio Antona, a stručnjaci su primijetili koliko je povrijeđena zbog toga.

- Nisam to očekivala od njega jer puno spominje da je zaštitnički nastrojen i da je iskren… Nula bodova - rekla je i potom se odvojila s djevojkama da bi im objasnila zašto se naljutila na Lovru dok je on zbijao šale kako bi stekao podršku muškaraca.

Foto: RTL

Stručnjaci su primijetili da je njemu važna muška solidarnost, umjesto da je otišao riješiti situaciju s Klarom, te zaključili da su ovime nepovratno narušili svoj odnos. Kasnije je Lovre priznao Antonu da je Klara dobila informacije od njega, ali i da ih je iskoristila u svoju korist.

Poslije večere nastupila je prava drama. Klara i Lovre se opet posvađali.

Foto: RTL

- Sram te može biti za sve to što si rekao. Tko je tebe prisilio da uđeš u show? Svi su ti krivi za sve kad se dogodi situacija i nikad ne priznaš krivicu - odbrusila mu je Klara, a on zaključio da bi bio najsretniji da je više nikad ne vidi u životu.

- Nažalost, bio sam prefin, to nisam ja. Pravi bi Lovre burnije reagirao u svim situacijama i odao bi dosta stvari koje su se dogodile izvan kulisa kamere, ali kako postajem gospodin, neću ništa otkrivati - rekao je i dodao da nije za ovaj show.

Foto: RTL

- Nije lijepo reći za nekoga da ima staru kožu, ali je lijepo biti iskren - zaključio je Lovre, a Klara se otišla prošetati da razbistri misli.