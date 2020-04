Klikni i pogledaj spektakularnu dramu 'Peer Gynt' na 24sata

Ako ste propustili premijere, predstave su vam i dalje dostupne na web stranici #zajedno24sata, YouTube kanalu i portalu 24sata.

Peer, ti lažeš! slavne su riječi Peerove majke kojima počinje drama 'Peer Gynt' Henrika Ibsena. Praizvedena je 1867. u Oslu, a većinu drame Ibsen je napisao tijekom boravka u Italiji, nedugo poslije odlaska iz Norveške.

Glavni lik ove petočinke je anti-junak Peer; lažljivac, avanturist, romantik, sin nekada bogata i ugledna trgovca Jona Gynta, koji je pak postao pijanac te izgubio sav novac ostavivši Peera i njegovu majku u siromaštvu. U prvom činu Peer dolazi na vjenčanje na kojemu ugleda nježnu i nevinu Solveig u koju se zaljubi na prvi pogled, no ona odbija s njime plesati zbog njegove loše reputacije.

Kad se napije, otme mladenku, djevojku iz bogate obitelji te provodi s njom noć u planinama. Kao bjegunac, Peer ostavlja otetu mladenku i luta planinama u kojima nailazi na kraljevstvo trolova. Brzopleto prihvati ponudu kralja da oženi njegovu kćer i zauvijek ostane s njom i djetetom koje je na putu, no u zadnji čas se predomisli i pobjegne. Solveig dolazi za njim u planinu da bi ga spasila, no on ne može ostati s njom jer ga podsjeća na sva njegova nedjela. Ponovno bježi, ali prije toga posjećuje majku koja umire.

Dramu Peer Gynt, slavno klasično djelo svjetske dramske književnosti, na scenu Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu postavio je poznati norveški redatelj Erik Ulfsby u sklopu projekta 'Europski kazališni laboratorij: Drama postaje digitalna', koristeći inovativnu audio-tehnologiju koju će razvijati u suradnji sa stručnjacima iz područja elektroakustike.

Predstave na YouTube kanalu nisu namijenjene komercijalnoj upotrebi, emitiramo ih u edukacijske, humanitarne ali i zdravstvene svrhe u suradnji s HNK Zagreb i Croatia filmom. Naime, svaka izolacija koja podrazumijeva drastično reduciranje socijalnih kontakata može imati negativan utjecaj i na naše na psihičko zdravlje, a umjetnost u takvim situacijama omogućuje ljudima da se s mnogo manje stresa prilagode izvanrednoj situaciji u kojoj su se našli oni i njihove obitelji.

