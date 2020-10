Marina Orsag postala Klingor: 'E malo mi je i oko zasuzilo...'

<p>Show 'Tvoje lice zvuči poznato' otvorio je glumac <strong>Fabijan Pavao Medvešek</strong> (27). Transformirao se u Dianu Ross dok je Lionela Richieja utjelovila članica žirija <strong>Indira Levak</strong>.</p><p>- Bio si divan Fabijane, divni vi, divna maska, divan glas - komentirala je Nives Celzijus, pomalo ljubomorna na Indiru što je ona dobila priliku dijeliti binu s Fabijanom. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Goran Navojec se također složio da su bili predivni.</p><p>- Imao si baš tu njenu ekspresiju, zaleđeni osmijeh, to si odlično držao. Više volim tvoj muški glas, no ovaj u falsetu, ali sve je bilo točno, sve super. Problem je Indira. Ti si izuzetno napredovala. Nikad nisam vidio Indiru da pjeva tri minute i da stoji na mjestu. Uspjela si sebe smirit, svaka čast! - komentirao je u svom stilu Igor Mešin.</p><p>Tina Turner je stala samouvjereno na binu showa, i to zahvaljujući <strong>Lani Klingor </strong>koja je otpjevala njen hit 'We don't need another hero'. Lana je komentirala da je ovo za nju najbolji nastup i maska u svih šest sezona, a žiri je također imao riječi hvale.</p><p>- Bila si sjajna i ja ti se zahvaljujem na pjesmi moje mladosti - rekao je Goran. 'Oduševilo me kako si kontrolirala svoj glas, svaka ti čast.', komentirala je Indira. Nives ju je isto pohvalila i istaknula da je to Lanina najbolja transformacija do sada u showu.</p><p>Hit ET-a prisjetili smo se zahvaljujući <strong>Marini Orsag</strong> koja se transformirala u Lanu Klingor koja je prva komentirala nastup: 'Predivna si, čestitam ti, malo mi je oko zasuzilo, ovo mi je probudilo jako puno uspomena'.</p><p>Iako se Lani svidio Marinin nastup, svoje bodove ipak nije dala njoj kada je uslijedilo ocjenjivanje na kraju emisije.</p><p>Igor je pohvalio također nastup, a Nives je rekla: 'Volim tvoje izvedbe, ne ideš linijom manjeg otpora ozbiljno pristupaš svakom zadatku. Nije ti imperativ zadovoljiti publiku već dostojno prikazati svakog izvođača.'</p>