Klingor postaje Tina Turner, a Orsag će biti Lana: 'Nije lako'

Lana će osim šoka kad sebe vidi u ogledalu identičnu Tini Turner, doživjeti i onaj drugi - kad vidi drugu natjecateljicu showa, Marinu Orsag transformiranu baš u nju

<p>Nova nedjelja, nova zabavna i uzbudljiva emisija popularnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato' donosi osam nevjerojatnih transformacija i poznatih glazbenih brojeva u izvedbi fenomenalnih kandidata šeste sezone.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><strong>Fabijan Pavao Medvešek</strong> (27) pritiskom na gljivu dobio duet, odnosno priliku da se transformira u <strong>Dianu Ross </strong>(76) dok će<strong> Lionela Richieja </strong>(71) utjeloviti gost iznenađenja. O kome se tu radi saznat ćemo uskoro. Izvest će skupa tzv. himnu ljubavi, pjesmu 'Endless Love'.</p><p>- Imat ću prekrasnu haljinu s otvorenim ramenima, tu je i ono moje najdraže - cipele na petu! - komentirano je Medvešek svoju odjevnu kombinaciju za ovaj romantičan duet.</p><p><strong>Lanu Klingor Mihić</strong> (40) vidjet ćemo u 'cipelama' legendarne i jedinstvene <strong>Tine Turner</strong> (80), a izvest će hit 'We don't need another hero'. Hoće li Lana moći dosegnuti najspecifičniji vokal na svjetskoj sceni saznat ćemo ove nedjelje.</p><p>- Obožavam Tinu. Dat ću sve od sebe, ona je specifična i po svojim grimasama, a pjesma mi je predivna i nije mi nekako presing.</p><p>Lana će osim šoka kad sebe vidi u ogledalu identičnu Tini Turner, doživjeti i onaj drugi - kad vidi drugu natjecateljicu showa, <strong>Marinu Orsag</strong> transformiranu baš u nju. Prisjetit će se tako Lana svog nekadašnjeg benda ET jer će Marina izvesti nekadašnji veliki hit 'Nemoj mi raditi to'. Koliko će Lana Marini pomoći tijekom proba, a koliko odmoći što pod njenim budnim okom mora paziti na svaki mogući detalj tijekom izvedbe, tek ćemo vidjeti.</p><p>- Nije lako biti Lana Klingor! - iskreno je izjavila Marina.</p><p>Hoće li se <strong>Mario Valentić</strong> (40) uspjeti uživjeti u način pjevanja <strong>Harisa Džinovića</strong> (69), te što će mu biti najveći izazov u ovoj transformaciji saznajemo u sljedećoj emisiji showa. Mario se složio sa svojim dramskim trenerom <strong>Igorom Barberićem</strong> s kojim se pripremao za izvedbu pjesme 'I tebe sam sit kafano':</p><p>- Ovo je bio najbolji izlazak za vrijeme radnog vremena!</p><p><strong>Siniša Ružić </strong>(51) ove će nas nedjelje podsjetiti na hit iz 1972. od The Temptations, a<strong> Neda Parmać </strong>(35) utjelovljuje <strong>Katy Perry </strong>(35) i izvest će pjesmu 'Chained to the rythm'.</p><p><strong>Jole </strong>(48) će stati na bini zahvaljujući natjecateljici <strong>Lu Jakelić</strong> (26) dok će <strong>Marko Braić</strong> (29) podići atmosferu sljedećeg showa pjevajući hit od Red Hot Chili Peppers 'Give it away'.</p>