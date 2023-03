Knjiga 'Atlasovih šest' opčinila je i one kojima fantasy žanr nije bio prije ni u kakvom fokusu

Libby, Nico, Tristan, Reina, Parisa i Callum zvijezde su prvog nastavka trilogije "Atlas", oko koje je poludio cijeli svijet. "Atlasovih šest" nova je poslastica u nakladi Znanja, a autorica knjige je Olivie Blake.

Svakih deset godina šestero najdarovitijih medejaca, izabranika s nadnaravnim moćima, dobiva poziv za posebnu inicijaciju. Cilj je pristupanje Aleksandrijskom društvu, najtajnijem društvu na svijetu. Odabranima će biti osigurana moć i prestižan život kakav nisu mogli zamisliti ni u najluđim snovima. Ali pod koju cijenu?

Foto: PROMO

Svaki od šestero kandidata ima svoje razloge zbog kojih je prihvatio zagonetni poziv Društva. Iako će to podrazumijevati susret s neviđeno opasnim neprijateljima, a možda i okrutnu izdaju najbližih saveznika, svim će se silama boriti da pristupe redovima Aleksandrinaca. Čak i ako to znači da iduću godinu neće dočekati živi.

Svijet medejaca osvojit će vas na prvu te će vam otkriti potpuno novi pogled na magiju, njezino korištenje te što je točno potrebno da dobijete moć o kakvoj niste ni sanjali. Način na koji spisateljica daje život svakome od likova zaista je poseban, a upravo zbog toga imat ćete osjećaj da ih sve poznajete bolje nego što vam se isprva čini.

Olivie Blake pravim imenom Alexene Farol Follmuth, autorica je nekoliko indie SFF projekata, te webtoona Clara and the Devil u suradnji s ilustratoricom Little Chmurom. Njezin roman Atlasovih šest osvojio je čitatelje širom svijeta i postao prava senzacija na Booktoku. Pod svojim imenom napisala je romantičnu komediju za mlade My Mechanical Romance. Živi u Los Angelesu s obitelji.

