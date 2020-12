Ugledni književnik i scenarist te dobitnik brojnih nagrada, Abdulah Sidran (76) završio je na respiratoru u sarajevskoj Općoj bolnici 'Prim. dr. Abdulah Nakaš'.

Sidran je pozitivan na korona virus, a zbog komplikacija je završio u bolnici gdje mu se stanje pogoršalo, zbog čega je stavljen u induciranu komu.

.

- On je na respiratoru. To je sve što bih ja mogao dalje reći. Svi se nadamo da je dovoljno snažan da će to biti dobar ishod - rekao nam je njegov prijatelj, redatelj, producent i scenarist Ademir Kenović. Uz koronu, ugledni književnik Sidran ima i drugih zdravstvenih problema.

Autor je scenarija nagrađivanih filmova 'Sjećaš li se Dolly Bell?', 'Otac na službenom putu', 'Povratak Katarine Kožul', 'Kuduz?... Napisao je i brojne romane, dobitnik je 13 domaćih i međunarodnih nagrada, a njegova djela prevedena su na francuski, talijanski, njemački, poljski, slovenski...