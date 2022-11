Knoll: 'Dečku pokušavam riješiti vizu za prvenstvo. Ne slažem se sa zakonom, ali prilagodit ću se'

Dečko i ja smo kupili karte koje prate Hrvatsku sve do finala, let, smještaj u Dohi, apsolutno sve što treba... Moja prijava je zapela i nakon 16 dana zivkajući Katar centar svaki dan jedva sam je dobila na vrijeme, dok dečko i njegovi prijatelji nisu dobili ni nakon 20 dana, priča nam najvatrenija hrvatska navijačica Ivana Knoll, koja je na SP u Katru otputovala sama.

Zbog dečka i njegovih prijatelja Knoll prve dane provodi ispred šaltera Hayya Card - aplikacije koja služi kao viza za Katar.

- Jako puno mojih prijatelja i poznanika iz raznih zemalja ima problem s Hayyom i ne dolaze. Nažalost, Katar jer zakazao po tom pitanju. Kad sam ih pitala zašto je tako loše organizirano, dok je u Rusiji sve bilo super, rekli su mi: 'Čujte, mi smo mala zemlja'.

Foto: Instagram

Njezine vatrene kombinacije sa SP-a iz Brazila i Rusije morat će pričekati iduće prvenstvo, no Knoll ima način ostati seksi, iako većinu kože mora prekriti.

Kako kaže, poštovat će zakon zemlje domaćina, iako se s njima osobno ne slaže.

- Prvo su rekli da će biti rigorozna pravila oblačenja, baš kako i vrijedi za njihove žene, pa su rekli da apsolutno nema restrikcija, i evo sad posljednje sam saznala da ima - priča navijačica te dodaje kako ne smije pokazati otvorena ramena, dekolte, trbuh i koljena.

Foto: Instagram

No tu je prvenstveno zbog navijanja i podrške našim nogometašima.

- Uvijek se veselim finalu, a prije toga prvoj utakmici, Maroko ima nekoliko jačih lica iz europske lige, a Belgija je najozbiljniji protivnik po meni.

Nadamo se da će "vatreni" doći do finala, no ako se to ne realizira, ostajete li do kraja prvenstva?

- Ne ostajem, briga me za finaliste ako nismo mi - iskreno odgovara.

Foto: Instagram

Kako kaže, planira otići na što više utakmica, a kad ih neće pratiti, razgledavat će Katar. Po mogućnosti će ostatak vremena provoditi trenirajući.

- Rado bih išla u teretanu, ali zaista ne znam kako žene vježbaju tamo, ja stvarno ne mogu vježbati u dugim hlačama, dugim rukavima i sva kao u skafanderu. Kad izvidim situaciju znat ću, ako ništa drugo, kućni trening ne može odmoći, iako to nije to - priča Knoll.

Naše nogometaše osobno ne poznaje, no najdraži joj je kapetan reprezentacije Luka Modrić (37), dok od stranih cijeni uspjeh Cristiana Ronalda (37).

Foto: Instagram

- Divim se Ronaldovu uspjehu i njegovih dosad 500 milijuna pratitelja na društvenim mrežama! Kralj! - dodaje Knoll.

Knoll je malo dekoltea pokazala na prvoj utakmici u srijedu, dok će bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović podržavati dečke zakopčana do grla.

- Neka vatrenija pobjedi - kaže Knoll, koja se nakon prvenstva seli u Miami, gdje će provesti zimu.

Foto: Instagram

- Za mene nema odmora još dugo, ali ne žalim se, volim biti ambiciozna i prezirem dosadu.

