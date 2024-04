Knoll na mukama jer joj Osijek i Split ne žele ustupiti stadion...

Ivana Knoll požalila se u petak na svom Instagramu da joj nitko u Hrvatskoj nije htio ustupiti stadion za snimanje projekta. Kako je objasnila, radi na novom projektu vezanom uz Europsko prvenstvo te je htjela iznajmiti stadion kako bi mogla snimiti nešto na samo pola sata. 'Bez ljudi, bez komplikacija koje bi oštetile travnjak', napisala je među ostalim. Otkrila je i kojim se klubovima javila.

- Nakon što je moj tim poslao upit NK Osijeku, dobili smo negativan odgovor. Uspjeli smo doći do kontakta za Poljud, gdje smo dobili odgovor da ne promoviramo Hajduk te da ne možemo snimati tamo jer ne doprinosimo promociji Splita. Samo ne znam kako stadion u Njemačkoj pristaje na istu situaciju i smatraju da to doprinosi promociji, a recimo moja zemlja ne - napisala je Ivana.

Istaknula je da, iako ima podršku 'običnih' ljudi, često naiđe na probleme s 'većim ustanovama' koje, kako kaže, pokušavaju zaustaviti njezin uspjeh. Međutim, poručila je i da ju ništa ne može zaustaviti. 'Što me ne ubije, to me ojača', dodala je za kraj.

Podsjetimo, Ivana je nedavno otkrila da će ponovno navijati za Vatrene na tribinama. Prisustvovat će ovogodišnjem Europskom prvenstvu, a time se pohvalila na društvenim mrežama. Njezina objava ubrzo se proširila svjetskim medijima, koji su ju još jednom prozvali najzgodnijom navijačicom na svijetu.