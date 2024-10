Knoll obline 'upakirala' kožnim remenima, a izabrala neobičnu lokaciju za poziranje: 'Zavodiš'

Ugasite svjetla, napisala je Ivana Knoll u opisu nove objave. Uvijek spremna za poziranje ispred objektiva fotoaparata i ovog puta je počastila svoje pratitelje provokativnim fotografijama na društvenim mrežama. Osim neobičnog odjevnog izdanja, naša 'vatrena' navijačica izabrala je i, za neke pratitelje, neobičnu lokaciju - parking.

Obline je 'upakirala' kožnim remenima, ispod kojih se naziralo donje rublje.

Osim atributa, istaknula je i svoje istrenirane trbušne mišiće, a na licu je nosila tamni make-up.

U komentarima pljuštale su pohvale pratitelja.

'Prekrasna si kao i uvijek', 'Sve manje garderobe, ali i to je ok', Divna si, zavodiš me', pisali su neki.

Nedavno je Knoll ponovno završila na operaciji. Nakon što je prije par mjeseci slomila nogu na Ibizi, na društvenim mrežama otkrila kako je išla i na operaciju sinusa. Zahvalila se svima koji su se brinuli za njeno zdravlje te poručila da je dobro.

