Kod Demi ipak nije sve baš tako utegnuto: Vara na Instagramu?

Manekenka je napisala da čovjeka dobrota čini najljepšom osobom na svijetu, bez obzira na to kako izgledao. Dodala je i kako je važno imati na umu da si jedinstven, a upravo to je moć svakog od nas

<p>Oni koji već duže vrijeme prate <strong>Demi Rose</strong> (25) na društvenim mrežama vjerojatno su jedva čekali da zatopli kako bi u minijaturnim komadima vidjeli svoju Demi. Pogodili su, čim je došlo ljeto, ma i prije no što je ono kalendarski počelo, manekenka ih je još više 'častiti' golišavim fotografijama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Demi je prošlo ljeto zavodila po Meksiku </strong></p><p>I bili su u pravu, osebujna dama nije ih ni ove godine razočarala. E, a sad se Demi na Ibizi malo zaigrala. Inače joj često pratitelji kažu da je lažna i da sve svoje fotografije provlači kroz razne filtere i na taj način dobije atraktivniju liniju, a izgleda da je sad to i potvrđeno. Demi su ulovili fotografi na plaži, a nedugo nakon toga, uslikala se i ona i pohvalila se novom fotkom na Instagramu. </p><p>- Malo si se utegnula? Ali ne vježbajući, nego s aplikacijom - pisali su joj pratitelji koji su je 'prokužili'. Demi inače objavljuje fotografije na kojima jako pazi da joj, kako se kaže, svaka dlaka bude na mjestu, a ovdje se vidjelo, tvrde vjerni fanovi, kako joj grudi nisu stajale onako kako inače stoje. </p><p>Međutim, izgleda da joj nisu zamjerili jer su je nagradili s nekoliko stotina tisuća lajkova. Golišave fotografije, ne sumnjamo, i dalje će objavljivati i tako uveseljavati muški, ali i ženski dio populacije. </p><p>- Genijalno mi je gledati tvoje kombinacije, prava si inspiracija - rekla je jedna pratiteljica Demi, a druga joj je napisala kako je divno vidjeti da žena udijeli kompliment jer je to, barem prema onome što ta dama zna, rijetkost. </p><p>Demi je u opisu svog profila na Instagramu napisala da čovjeka dobrota čini najljepšom osobom na svijetu, bez obzira na to kako izgledao. Dodala je i kako je važno imati na umu da si jedinstven, a upravo to je moć svakog od nas. </p><p> </p>