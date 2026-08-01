Kod nas je Direktor svemira, a original je zaludio Britance: Sve što trebate znati o Taskmasteru

Na RTL- u je krenula druga sezona emisije "Direktor svemira" s Ivanom Šarićem kao "direktorom" te Lukom Petrušićem u ulozi njegova odanog pomoćnika. U drugoj sezoni se natječu Borna Kotromanić, mlada stand up komičarka Vlatka Mifka, glumac Borko Perić, komičar Joža Vrban i srpski stand up komičar Srđan Olman. Dok se domaća publika prvi put susrela s ovim formatom prije nekoliko godina, kad je emitirana prva sezona, u Velikoj Britaniji, u kojoj je i nastao te nosi ime "Taskmaster", s nestrpljenjem se iščekuje 22. sezona, koja stiže ove jeseni.

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Premisa je ista - petero natjecatelja, najčešće komičara, natječe se u nekoliko vrsti zadataka. Osvajaju bodove često na osnovu osobnog dojma Taskmastera, a na kraju sezone uz "prestižnu" titulu dobivaju i nagradu - pozlaćen odljev glave "Taskmastera". U originalnoj verziji je to Greg Davies, a njegov vjerni pomoćnik je Alex Horne, koji je i mozak iza cijelog ovog formata.

Kad je 2009. Horne postao otac, prvi put nije išao na slavni festival komedije u Edinburghu. Njegov prijatelj i bivši cimer Tim Key osvojio je tad nagradu za koju je Horne bio nominiran šest godina ranije. Nakon toga se u njemu rodila zavist iz koje je, često napominje, i nastala ova nagrađivana emisija. Horne je smislio plan - poslao je mailove 20 kolega komičara, među kojima je bio i Key, te ih zamolio da sudjeluju u njegovim zadacima. Pravila su bila jednostavna - svakog mjeseca poslat će im zadatak, a rezultate će pokazati na istom festivalu iduće godine.

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Prvi zadatak bio je vrlo jednostavan. "Uplatite novac na moj bankovni račun. Tko uplati najviše, pobjeđuje". Uslijedili su i drugi kao što je bilo "Pronađi ježa", "Predvidi naslovnicu tabloida The Sun" ili "Pošalji mi veliki paket poštom". Slične zadatke dobivaju natjecatelji i u TV verziji, no do nje nije bilo lako doći. Naposljetku, kad je Horne uspio dobiti priliku na jednom kanalu, producenti su uveli ključnu razliku. Smatrali su da Horne nije dovoljno "veliko ime" da bi vodio emisiju pa su uveli Grega Daviesa, što se pokazalo kao pun pogodak. Davies je svemoćni Taskmaster, dok je Horne asistent kojeg često ismijava. Upravo je ta nefiltrirana, sirova komunikacija jedan od temelja komedije koja se proteže kroz 21 sezonu.

A što je sa zadacima? Iza njih stoji Horne, a ponekad idu od jednostavnih do kompliciranih. Često se od natjecatelja očekuje prilična doza kreativnosti, dok je ponekad najbitnije dobro pročitati i shvatiti zadatak. Jedan od, mnogi bi se složili, najgenijalnijih i najbolnijih trenutaka ovog showa bio je u drugoj sezoni kad je zadatak bio ubaciti krumpir u rupu za golf a da natjecatelj ne stane na crveni tepih koji je bio oko nje. Dok su mnogi iskušali svakakve taktike, Joe Wilkinson je uzeo krumpir i iz prvog pokušaja ga ubacio u rupu. Reakcije publike u studiju dok se prikazivala snimka bila je nevjerojatna, a onda je uslijedio šok. Taskmaster i Horne su približili kadar i otkrili da je Wilkinson stao na mali dio tepiha, što je bilo protivno pravilima te je diskvalificiran. "Molim vas, nemojte mi ovo oduzeti", ogorčeno je molio Wilkinson tad, ali tako je, kako je - sve za dobru zabavu i smijeh.

Svaka epizoda počinje zadatkom u kojem natjecatelji trebaju donijeti nešto što Taskmaster zatraži od njih, a pobjednik dobiva sve predmete. Tako je jedan zadatak u 20. sezoni bio: "Donesite nešto što je najteže opisati". Maisie Adam, kasnije i pobjednica sezone, donijela je, kako je opisala, "iskustvo bivanja u maternici". "Pa svi smo bili tamo, ali može li itko od nas to opisati? Možete li se prisjetiti", rekla je i donijela plastični model maternice.

Dio se zadataka odvija u kući Taskmaster i dvorištu oko nje, a snimanje može trajati mjesecima ovisno o dostupnosti natjecatelja. U sezoni imaju i timske zadatke te zajednički rješavaju probleme, često vrlo komično, ali ovise o međusobnoj "kemiji", baš kao i emisija.

Osim u Hrvatskoj, "Taskmaster" se pojavio i u drugim državama: Belgija, Danska, Estonija, Norveška i Španjolska, a postoji i dječja verzija. Sve epizode originala su dostupne na njihovu YouTube kanalu, a za one koji su se "navukli" na ovu franšizu ima i podcast koji vodi Ed Gamble.