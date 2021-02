Aleksandar Stanković (50) na društvenim mrežama najavio je da će u novoj epizodi emisije 'Nedjeljom u 2' ugostiti putopisca, fotografa i pustolova Davora Rostuhara (39).

- Zavidim ovom čovjeku što je došao na tako genijalnu ideju da obiđe svijet i u razgovoru sa 120 parova pokuša doznati što je to ljubav. Baš sam zavidan što se toga sjetio on, a ne ja! No dobro. Ujedno se i radujem što ću ga ugostiti u nedjelju i što ćemo sat vremena pričati o tome. Gost Davor Rostuhar. Samo ljubav - napisao je Aleksandar na Facebooku.

Gledatelji su uzbuđeni što će Rostuhar biti gost u emisiji.

- Jedva čekam, genijalac. Zanimljiv lik i ovoj se emisiji baš veselim. Odličan gost i tema za rez od politike - komentirali su gledatelji.

Nedavno je emisija 'Nedjeljom u 2' dobila novu scenografiju nakon 13 godina.