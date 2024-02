Kod Štefice u 'Večeri za 5' jela bez mesa? 'Imam traume od cvjetače, previše je to povrća!'

Domaćica Štefica Stanešić ugostit će protukandidate drugog dana ovotjedne 'Večere za 5'. U svom domu u Đurđevcu Štefica će pokazati sve svoje kulinarske vještine i pokušati osvojiti više bodova od prodavačice Irene, koja je na svojoj večeri osvojila visokih 37 bodova!

Štefica se u show prijavila zbog dobre zabave i novog iskustva. Spremna je uvijek pomoći drugima, a u slobodno vrijeme bavi se vrtom, cvijećem i ribolovom te pomaže suprugu u drvenariji.

Foto: rtl

- Ljubav prema kuhanju mi je usadio moj suprug, on je profesionalni kuhar. Udala sam se jako mlada, sa svega 16 godina i tada nisam znala skuhati ništa. Prijavila sam se u show jer sam htjela probati nešto novo, družiti se, upoznati ljude. Svakome je stalo do pobjede, no važno je i sudjelovati. Od mene možete očekivati lijepu hranu, dobro druženje i veseli završetak - zaključila je Štefica.

Večeru je domaćica odlučila spraviti od tikvica, češnjaka, cvjetače, mrkve, celera, slatkog vrhnja i keksi. Mesa na popisu sastojaka nije bilo.

Foto: rtl

- Tikvice - može proći - ocijenila je Silvana. Filip je otkrio i da ima traume od cvjetače, a nije sretan bio ni Gabrijel.

- Ne sviđa mi se baš, previše je povrća - dodao je Gabrijel.

- Ako ne bude mesa, nekako ću se snaći - zaključio je Filip.