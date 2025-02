Koja će kandidatkinja dobiti divlju ružu? 'Ne bojim se nikom ukrasti spoj, to je moje pravo!'

Vanja, Marinela i Polina razgovarale su sa Selmom, kojoj se Šime jako svidio na prvu. „Zabavan je, šarmantan, lijep“, rekla je za Šimu, ali i Miloš joj je lijep tako da ne želi njega isključiti iz priče.

„Apsolutno me ne zanima što neka cura nije bila na spoju, neka se bori za sebe, ja sam došla ovdje isključivo zbog sebe i da upoznam Šimu i Miloša. Mislim da ću uskoro ići na spoj, da će oni vidjeti moju energiju i poželjet će me svaki put zvati“, samouvjereno je rekla Selma.

Foto: RTL

„Možda na idućoj ceremoniji odu dvije djevojke pa nas bude manje“, rekla je Valentina, a Suzana se složila s njom. „Da imamo malo više mira“, nastavila je Valentina. Ubrzo su im se pridružile Milica i Tamara, kojoj se Šime nije svidio. „Miloša sam prvog vidjela i upoznala, a i iz Beograda je“, rekla je Milica, a Valentina je sa smiješkom zaključila da je Miloš u maloj prednosti. „Ja bih oba jer bi i njih dvojica s nas dvadeset tako da sam itekako skromna“, šalila se Milica.

Foto: RTL

Selma je pričala kako zaslužuje spoj i nije ju briga što neke djevojke to čekaju već dva tjedna. „Ne bojim se nikome ukrasti spoj jer je to moje pravo, nisam došla da se bojim neke cure, nego da budem na svakom spoju ako je to moguće“, rekla je dok Vanja smatra kako nije baš pametno da tako priča pred svima, a tek je došla. „Kad je došla, činila mi se neka slatka, blaga, ali sada vidim njezin stav, želi pokazati da je samouvjerena i mislim da je to pogrešan stav kad si nova. Nisi nas ni upoznala, a odmah kažeš da više vrijediš od cura“, smatra Polina.

Foto: RTL

„Tri nove djevojke, nula truda da se zbliže s nama starima“, kaže Maida koju se nisu dojmile nove cimerice. Djevojke su se okupile kako bi glasale kome će dodijeliti divlju ružu, a neke su se odmah izjasnile da je ne žele. „Dovoljno sam vremena provela s momcima i mislim da mi to ne treba. Želim dobiti poziv i tako otići na spoj“, rekla je Vanja, a Maja Š. odustala je iz nekih drugih razloga. „Što se tiče karaktera, Miloš mi je dosta kvalitetniji od Šime, ali je prvi spoj imao sa Sarom tako da mi je to dovoljno da me više ne zanima“, objasnila je.

