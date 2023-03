Koja maska iz 'Masked Singera' je bila najbolja u prvoj epizodi?

Završila je prva epizoda televizijsko - pjevačkog spektakla 'Masked Singer'. Prvih šest izvođača od ukupno 12, pokazalo je svoje vokalne sposobnosti, kreativne imidže i plesne pokrete. Detektivi, ali i publika pogađali su tko bi se mogao nalaziti ispod maske. Vidjeli smo nastupe Flamingice, Banane, Veselog Mede, Leptirice, Dina i Čudnovišta. Tko bi mogao biti tko, pitali su se detektivi Antonija Blaće, Nives Celzijus, Saša Lozar te Borko Perić.

Prva je nastupila Flamingica s pjesmom J.Lo 'Let's get loud'.

- Baš je zgodna - komentirala je Antonija Blaće čim se ružičasta Flamingica pojavila na pozornici i zaključila da je sigurno riječ o Maji Šuput. No, kolege se nisu složile.

Lozar je rekao da je riječ o Mariji Husar, ali Nives je ipak stala uz Antoniju.

Nakon ružičaste Flamingice, na pozornicu je došla žuta Banana i izvela hit Tonyja Cetinskog (53) i E.T.-a 'Totalno sam lud'. Nakon zabavnog nastupa detektivi su se bacili na pogađanje.

- Ovo je političar. Ne voli primati banane, ali možda voli oblačiti haljine. Ivan Pernar! - našalio se Lozar.

- Vokalno savršeno! Nije se poskliznuo. Mislim da je to putopisac Boris Veličan - dodao je Borko.

Blaće je pak rekla kako bi to mogao biti Kristijan Iličić, no sa njom se nije složila Nives Celzijus.

- Ma to je Tonči Kukoč! Naš zločesti dečko hrvatskog nogometa, poznat po žutim minutama - smatrala je pjevačica.

U prvom dvoboju pobjedila je Flamingica. Pubiliku je zatim razveselio Veseli Medo i to pjesmom Mladena Grdovića (64) 'Evo mene moji ljudi', a žiri mu je odmah pohvalio odlične vokalne sposobnosti.

Lozar je zaključio da Medo nije pjevač, a Borko dodao da bi to mogao biti Hrvoje Brlečić, suprug Antonije Blaće.

- Ma ne! To je Zoran Šprajc - rekla je Blaće, a Lozar se složio s njom. Celzijus je pak rekla da bi to mogao biti kuhar Tom Gretić.

Protiv Mede pjevala je Leptirica, i to pjesmu benda Spice girls 'Spice Up Your Life'.

Lozar i Borko zaključili su da je Leptirica Vlatka Pokos.

- Čini mi se da je Leptirica malo mlađa, tako da je to Nika Antolos - rekla je Blaće, a Celzijus dodala da bi to mogla biti Tatjana Jurić (41).

U ovom je dvoboju pobjedila Leptirica, pa smo Medu imali priliku vidjeti u duelu. Nakon glasanja nastupila je simpatičan Dino s pjesmom Pusti, Pusti Modu, legendarnog Zdravka Čolića (71).

Lozar je rekao da se ispod maske zasigurno krije Mirela Holy. Blaće da je riječ o Janici Kostelić, Borko da je Željka Klemenčić, dok Celzijus da je to sigurno Lana Banely.

Nešto romantičniju melodiju zapjevalo je Čudnovište, poslijednja maska u subotu. Pjesmom 'I Can't Help Falling in Love' Elvisa Presleyja raznježio je detektive i publiku.

Također ih je zbunio. Antonija je zaključila da je riječ o Ivanu Šariću, Celzijus je rekla da bi mogao biti Luka Bulić, Borko da je riječ o Marku Tolji, dok je Lozar dodao da bi mogao biti Stojan Matavulj.

U trećem je dvoboju pobjedilo Čudnovište, što znači da su Dino, Medo i Banana morali izboriti svoj ostanak u idućem krugu.

Tu je Medo oduševio upravo jednu od detektivki, Antoniju Blaće, pjesmom 'Tonka'. Antoniju je nastup Veselog Mede toliko oduševio da mu je potrčala u zagrljaj.

Banana je izveo pjesmu 'Jump Aropund', grupe House of Pain, dok je Dina ostala vjerna svojoj maski i otpjevala pjesmu iz crtića 'Meet the Flinstones'. Najmanje je glasova dobila Dina, pa je morala skinuti masku i razotkriti svoj pravi identitet. U kostimu Dine bila je skijašica Nika Fleiss (38).

- Pjevanje nije moja stvar ali obožavam pjesati. Ovo mi je bilo jako zabavno - rekla je skijašica prije odlaska s bine.

