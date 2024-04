Koja promjena! Ruža iz 'Ljubav je na selu' pokazala novi imidž

Ruža Adelborg, koju su mnogi imali priliku gledati u prošloj sezoni showa 'Ljubav je na selu', pohvalila se novim imidžem na društvenim mrežama. Pustila je kosu i posvijetlila je plavim pramenovima.

- Peta generacija u Švedskoj, i dalje se održava vjera i običaji katoličke vjere tako i hrvatski jezik - napisala je Ruža u opisu fotografija, a prijateljica joj je poručila kako je sve 'mlađa i mlađa baka'.

Foto: Facebook

Ruža je u 16. sezoni 'Ljubav je na selu' bila na imanju farmera Branka Jurkovića, a on je na kraju odabrao Smilju.

- Stvarno mi je drago zbog Smilje i Branka. Od početka sam smatrala da ona više odgovara Branku - komentirala je Ruža.

Foto: RTL

Ruža je u prosincu prošle godine imala blagi moždani udar. Pretrage je obavljala u zagrebačkoj bolnici, a liječenje je odlučila nastaviti u Švedskoj ako bude potrebno.

- Bila sam u Bosni i Hercegovini i stala sam u mjestu Doboj u trgovinu. Pri ulasku mi je postalo loše. Uhvatila me muka, slabost, nisam osjećala noge. Jako sam se zabrinula i odveli su me liječniku. Ustanovljeno je kako sam imala slabi moždani udar. Dobro sam sada, došli su mi liječnici iz Švedske, da me vrate što prije kući. Trenutačno sam u Zagrebu, a sada sam dobila i dopuštenje da putujem pa se vraćam kući - ispričala je za RTL.