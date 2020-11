Kolar o haljini: Presvukla bih se da su mi rekli da je neprimjerna

Kolar kaže kako je i prije znala imati čedne dekoltee, ali nije bilo toliko interesa javnosti. Barbara otkriva da ignorira napise i komentare u pokušaju očuvanja vlastita duševnog mira

<p>Nakon što je u polufinalu HRT-ova showa 'Zvijezde pjevaju' voditeljica <strong>Barbara Kolar</strong> (50) istaknula dekolte, o njenoj se haljini pričalo danima. S obzirom na to da je sutra finale emisije koje ide uživo, svi se pitaju kakvom će ih modnom kombinacijom Barbara iznenaditi ovoga puta. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Barbara se stesala</strong></p><p>Za <a href="https://www.jutarnji.hr/scena/domace-zvijezde/barbara-kolar-komentar-o-dekolteu-dopustite-da-budem-tasta-svoj-posao-radim-dobro-15032303" target="_blank">Jutarnji list</a> je komentirala to da se o njenoj odjevnoj kombinaciji raspravljalo više nego o ishodu emisije. </p><p>- Da, nažalost, a čini se k tome i da tema nikako da se ispuše tako da osjećam potrebu ispričati se polufinalistima zbog toga što je komadu garderobe pridana veća pozornost nego njihovu trudu. Što je podjednako nepravedno i nepotrebno. Nemojte me krivo shvatiti, nitko sretniji od mene ako je moja pojava prošle subote ljudima skrenula misli sa svega što ih je do tog trenutka mučilo jer ovo nisu laka vremena. Samo mi je žao što, za recimo 30 godina, neki mladi novinar koji nikad nije čuo za mene dobije zadatak napisati mi nekrolog, ne bi shvatio zašto to radi jer će mu tražilica izbacivati samo naslove o kilama, "cicama i guzicama". Dopustite da sam malo tašta spram ideje da svoj posao dosta dobro radim - rekla je. </p><p>Kolar kaže kako je i prije znala imati čedne dekoltee, ali nije bilo toliko interesa javnosti. Neki su pisali kako su je s HRT-a mogli upozoriti ili joj reći da se presvuče, s čime bi se složila i Barbara da je za to bilo potrebe. Ali nije, kaže.</p><p>- Uostalom, da je netko iz ekipe 'Zvijezda' zaključio kako je haljina ili ja u njoj neprimjerena mogla sam se presvući prije ili čak za vrijeme snimanja. Nije baš da sam istrčala iz garderobe u nečemu što sam donijela od kuće i uletjela u prijenos uživo - pojasnila je. </p><p>Voditeljica je odgovorila i na pitanja o ljubavi. Istaknula je za<a href="https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/showbiz/barbara-kolar-ljudi-misle-da-sam-ludakinja-opsjednuta-kilogramima-koja-se-izgladnjuje-do-iznemoglosti-nikad-nisam-bila-kandidat-za-zivot-na-vagi-1058879" target="_blank"> Slobodnu Dalmaciju </a>da ne čeka onog pravog već da ništa ne čeka. </p><p>- Sad računam na teoriju da se stvari poslože kad odustaneš i digneš ruke - našalila se. </p><p> </p>