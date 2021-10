Serge Svetnoy, električar sa seta filma 'Rust' na kojem je Alec Baldwin nehotice usmrtio snimateljicu Halynu Hutchins i ranio redatelja Joela Souzu oglasio se na društvenim mrežama. Objavio je posljednju fotografiju tragično preminule Hutchins s kojom je bio blizak kolega i prijatelj, a dao je i svoje viđenje ovog nesvakidašnjeg incidenta.

- Primio sam stotine poziva, poruka, pisama, riječi potpore i sućuti od tragedije s Halynom i jako sam zahvalan svima. Da, poznavao sam je. Radio sam s njom na svim njezinim filmovima. Nekad smo dijelili hranu i vodu. Gorjeli smo na suncu i smrzavali se na snijegu. Brinuli smo jedno o drugome. Da, bila mi je prijateljica! Stajao sam rame do ramena kraj Halyne tijekom fatalnog pucnja koji ju je ubio i ozlijedio redatelja Joela Souzu. Držao sam je u rukama dok je umirala. Njezina krv je bila na mojim rukama. Želim reći svoje mišljenje zašto se to dogodilo. Mislim da imam to pravo. To je posljedica nemara i neprofesionalizma! Nemar osobe koja je trebala pregledati oružje na setu i nije to napravila; osobe koja je trebala reći da je pištolj napunjen i nije to učinila; osobe koja je trebala provjeriti oružje prije nego što ga je donijela na set, a nije to napravila. Posljedica svega toga je smrt čovjeka - napisao je revoltirani filmski djelatnik.

Zaključio je kako je produkcija štedjela novac te da je tako i nastala ova tragedija.

- Imali smo profesionalce u svim područjima, ali ne i u onom odgovornom za oružje! Nema teorije da bi 24-godišnjakinja mogla biti profesionalna s oružjem. Profesionalci su ljudi koji provedu godine na setu, ljudi koji znaju svoj posao od a do z. To su ljudi koji imaju reflekse za sigurnost, ne treba im se reći što da naprave. Imaju to u svojoj krvi i ne nedostaje im iskustva - pojasnio je i otvoreno prozvao mlađahnu oružarku Hannah Gutierrez Reed (24).

Baldwin u potpunosti surađuje s policijom, a pod istragom su navodno oružarka i pomoćnik redatelja Dave Halls. Mlađahna Hannah je kći poznatog holivudskog oružara Thella Reeda, koji ju je za taj posao obučavao cijeli njezin život, što je i sama otkrila u jednom intervjuu.

- Kako bi ponekad uštedjeli novac, zapošljavaju ljude koji nisu kvalificirani za komplicirane i opasne poslove i tako riskiraju se životi drugih ljudi. Razumijem da se uvijek bori za budžet, no ne možete dozvoliti da se to dogodi. U svakom području morate imati barem jednog profesionalca koji zna svoj posao. To je neophodno da bi se izbjegla tragedija. Ne želim nikome da prođe ono kroz što sam prošao ja, kroz što su prošli njezin suprug Matt Hutchins i njen sin Andros te glumac Alec Baldwin, kojem je pištolj predan u ruke. Mora živjeti sa činjenicom da je oduzeo život Halyni zbog neprofesionalnih ljudi na setu. Dragi producenti, zapošljavanjem profesionalaca 'kupujete' mir sebi i ljudima oko sebe. Nijedan ušteđeni novčić nije vrijedan života osobe! Zapamtite to! - otvoreno je Svetnoy prozvao odgovorne.